Apple hatte auf der WWDC 2024 mit iOS 18, macOS 15 und Co. einige spannende Updates für seine Betriebssysteme vorgestellt. Auch wenn der offizielle Release noch einige Monate auf sich warten lässt, hat das Unternehmen hinter den Kulissen die Weichen für iOS 19, iPadOS 19 macOS 16, watchOS 12 und visionOS 3 gestellt. So berichtet Bloombergs Mark Gurman in seinem „Power On“ Newsletter, dass die Arbeiten an den zukünftigen Software-Versionen bei Apple bereits begonnen haben.

iOS 19, iPadOS 19, macOS 16 und mehr in Arbeit

Betas für iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 und macOS 15 Sequoia sind bereits jetzt in den Händen von Entwicklern, woraufhin in den nächsten Monaten der letzte Schliff erfolgt, bis im Herbst 2024 die Updates für alle Nutzer freigegeben werden. Somit hat Apple in bekannter Manier die größten Arbeiten an den kommenden Software-Versionen für 2024 abgeschlossen und konzentriert sich nun auf das folgende Jahr.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge haben die Apple-Ingenieure begonnen, sich mit den für Ende 2025 geplanten Versionen zu beschäftigen, darunter iOS 19, watchOS 12, macOS 16 und visionOS 3. Jede dieser zukünftigen Versionen hat einen Codenamen. Die iOS 19 Version wird beispielsweise „Luck“ genannt, während macOS 16 „Cheer“ heißt. Der Codename „Nepali“ wurde watchOS 12 gegeben, während visionOS 3 angeblich „Discovery“ heißen soll.

Der traditionelle Grund für den frühen Beginn der Arbeit an den Betriebssystem-Revisionen ist, dass Apple die Software mit zukünftigen, bereits in der Entwicklung befindlichen Hardware-Produkten abstimmen kann. Dabei handelt es sich nicht um einen beschleunigten Zeitplan, sondern um die gleiche Vorgehensweise wie in den vergangenen Jahren.

