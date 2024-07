Mit OpenAI hat Apple bereits seinen ersten Partner für die Erweiterung von Apple Intelligence, der KI-Offensive des iPhone-Herstellers, gefunden. Neben OpenAIs ChatGPT sollen jedoch auch weitere KI-Modelle den Weg in Apples Betriebssysteme finden. Der heißeste Kandidat ist hierfür Google Gemini, wie Bloombergs Mark Gurman in seinem „Power On“ Newsletter berichtet.

Integration von Google Gemini in iOS 18

Es überrascht nicht, dass Gemini in der Gerüchteküche nach wie vor mit Apple in Zusammenhang gebracht wird. Googles KI ist schon so lange Teil der iOS 18 Chatbot-Gerüchte, wie es OpenAI ist – mit dem Unterschied, dass Apple und OpenAI ihren Deal bereits offiziell gemacht haben. Apples Software-Chef Craig Federighi sagte diesbezüglich, dass man „mit dem besten dieser Modelle, dem Pionier und Marktführer“ beginnen will.

Federighi deutete kurz nach der Keynote jedoch auch einen Google-Deal an. Dabei verwies er in einem Interview speziell auf Apples Hoffnungen, den Nutzern irgendwann die Wahl zwischen verschiedenen KI-Modellen zu lassen. Wenn Gurman richtig liegt, könnte dies in Form von Gemini bereist im Herbst der Fall sein. Es sind noch weitere Dienste im Rennen, darunter Anthropic und Perplexity. Meta wurde jedoch schnell abgelehnt, weil Apple bezüglich des Llama-Chatbots von Meta Datenschutzbedenken hat.

Auch wenn Apple mit KI-Partnern verhandelt, bleibt Apple Intelligence der Kern der generativen KI-Funktionen in iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia. Das Unternehmen will es Nutzern jedoch ermöglichen, andere Modelle zu nutzen, wenn Siri nicht helfen kann. Siri ermittelt, ob es sinnvoll ist, Anfragen an ChatGPT und Co. weiterzuleiten, und bittet den Benutzer um die Erlaubnis zur Weitergabe. Auf diese Weise kann Siri die Fähigkeiten von anderen Diensten nutzen, ohne zwischen den Tools wechseln zu müssen.

