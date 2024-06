iOS 18 erhält eine neue Funktion namens „Tap to Provision“ (Zum Bereitstellen antippen), die es Nutzern viel einfacher macht, ihre Kredit- und Debitkarten in der Wallet-App zu Apple Pay hinzuzufügen. So müsst ihr mit der Karte nur auf die Rückseite des iPhone tippen, um diese in die Wallet-App hinzuzufügen.

„Tap to Provision“ für einfache Kartenintegration in der Wallet-App

„Tap to Provision“ hatte Apple auf der WWDC 2024 nur kurz angesprochen, dementsprechend war die Funktion im Zuge der neuen KI-Features von iOS 18 etwas untergegangen. Dennoch handelt es sich hier um eine praktische Funktion, da man für die Karteneingabe in der Wallet-App nicht mehr alle Nummern manuell eingeben oder ein Foto der Karte machen muss.

So müsst ihr in iOS 18 nur in der Wallet-App auf die Schaltfläche zum Hinzufügen einer neuen Karte tippen. Anschließend erscheint eine Aufforderung, das iPhone nahe an den Chip auf der Karte zu halten. Das iPhone erkennt dann alle Nummern auf der Karte und überträgt sie automatisch an die App. Natürlich müssen die Nutzer ihre Karte noch bei der Bank verifizieren, um den Vorgang abzuschließen.

Wie 9to5Mac berichtet, haben die ersten Beta-Tester nun Zugang zu der Funktion. Allerdings gibt es einen Haken. Im Moment wird anscheinend noch nicht jede Karte unterstützt. In einigen Fällen zeigt das System eine Meldung an, die besagt, dass das Netzwerk der Karte „derzeit keine kontaktlosen Methoden zum Hinzufügen von Karten unterstützt“ und gibt dem Benutzer die Möglichkeit, die Nummern manuell einzugeben.

Da iOS 18 im Herbst veröffentlicht wird, sind noch ein paar Monate Zeit, um an der Unterstützung zu arbeiten. Apple weist auf seiner Webseite auch darauf hin, dass „Tap to Provision“ nicht in allen Märkten verfügbar sein wird – es wurde jedoch nicht angegeben, wo die Funktion nicht unterstützt wird.

Derzeit befindet sich iOS 18 in der Beta-Phase für Mitglieder des Apple Developer Program, eine öffentliche Beta-Phase soll im Juli folgen. Die Veröffentlichung des Updates für alle Nutzer wird für September erwartet.

