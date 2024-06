Apple hatte es in den letzten Monaten auf dem chinesischen Smartphone-Markt nicht einfach. So hatte das iPhone einen deutlichen Abschwung erlebt und war im ersten Quartal 2024 von der Spitzenposition auf den fünften Platz abgerutscht. Haupthoffnungsträger war bisher das iPhone 16, welches zum Jahresende Apple wieder auf Kurs bringen sollte. Noch bevor das iPhone 16 auf den Markt kommt, zeigt nun die jüngste Studie der Investmentfirma JP Morgan, dass die iPhone-Verkäufe in China wieder steigen.

iPhone-Comeback in China

In den letzten Monaten hatte JP Morgan seinen Investoren mitgeteilt, dass Apples Probleme in China zunehmen, sich aber erholen werden. Jetzt meldet die Investmentfirma, dass die Verkäufe in China bereits zu steigen beginnen.

Unter Berufung auf Zahlen der offiziellen China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) für Mai berichtet JP Morgan, dass die iPhone-Verkäufe im Vergleich zum April 2024 um 44 % gestiegen sind. Der Anstieg ist zwar positiv, liegt aber immer noch unter dem, was Apple in der Vergangenheit erlebt hat. In dieser Phase des Jahres würde JP Morgan zufolge ein normales saisonales Wachstum von etwa 55 % erreicht werden.

Apples Wachstum lässt sich vor allem auf den allgemeinen Aufschwung des chinesischen Smartphone-Markts zurückführen. So verzeichnete der gesamte Smartphone-Markt in China ein Wachstum, wenn auch unter den bisherigen Durchschnittswerten. CAICT meldete einen Anstieg der gesamten Smartphone-Lieferungen im Mai 2024 um 26 % im Vergleich zum Vormonat und um 16 % im Vergleich zum Mai 2023.

Auch wenn Apple in China immer noch mit Problemen zu kämpfen hat, zeigt der aktuelle Trend in Richtung Erholung. Apples Hoffnung liegt weiterhin auf der Einführung des iPhone 16, welches exklusive KI-Funktionen bieten könnte. So sollen es chinesische Kunden derzeit vor allem auf KI-Anwendungen abgesehen haben, was auch zu dem Erfolgskonzept von Huawei in dem Land gehört. In der Gerüchteküche heißt es, dass der nächste A-Chip des iPhone die Effizienz und Leistung für KI-basierte Anwendungen deutlich verbessern und neue KI-Funktionen ermöglichen soll.

