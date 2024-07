Apple TV+ setzt seinen Aufwärtstrend auf dem US-Streaming-Markt fort und hat kürzlich Paramount+ überholt. So zeigt eine Marktanalyse von JustWatch einen Anstieg des Marktanteils von Apples Streaming-Service um 1 % im zweiten Quartal 2024 auf 9 %. Dies folgt auf einen ähnlichen Anstieg von 1 % im ersten Quartal. Trotz des eher geringen Wachstums spiegeln diese Zahlen einen positiven Trend für Apple wider.

Apple TV+ hält einen Anteil von 9 % und überholt damit knapp Paramount+ und schließt zu Hulu mit einem Anteil von 10 % und Disney+ mit 11 % weiter auf.

„Wir haben einige Veränderungen bei TV+ gesehen, der Dienst hat insgesamt an Marktanteilen zugelegt und einige Originalinhalte haben sich in diesem Quartal in unseren Streaming-Charts platziert. Apple TV+ nähert sich nun Disney+ an, was die Größe des US-SVOD-Marktes angeht“, so JustWatch gegenüber 9to5Mac.