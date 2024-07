Pünktlich zur internationalen Markteinführung der Vision Pro überarbeitet Apple die Vorführungen in den Stores, um das Benutzererlebnis zu verbessern und die Attraktivität des Geräts zu steigern. Eine wichtige Neuerung ist die Möglichkeit für Kunden, ihre eigenen Fotos und Videos auf der Vision Pro zu betrachten, während die „Go Deeper“-Option, es den Kunden ermöglicht, mehr Zeit mit dem Mixed-Reality-Headset zu verbringen.

Vision Pro Demos sollen persönlicher werden

In den USA können interessierte Kunden schon länger eine Demo-Session für das Vision Pro Headset buchen. Um Vision Pro zum deutschen Marktstart am 12. Juli nicht „blind“ kaufen zu müssen, könnt ihr ab dem Release auch in Deutschland das Gerät vor Ort testen – dann voraussichtlich bereits mit einem verbesserten Vorführprogramm.

Bloomberg zufolge wird es bei den Vision Pro Demos in den Stores in diesem Monat zwei große Änderungen geben, da Apple den „Wow-Faktor“ erhöhen und die Attraktivität des Geräts steigern möchte. Die erste Neuerung ist, dass Kunden die Möglichkeit haben werden, ihre eigenen Fotos auf dem Headset zu betrachten. Apple hofft, dass dies eine größere emotionale Wirkung haben wird als das Betrachten von Fotos aus dem Archivbestand.

Der zweite Bonus besteht darin, potenziellen Käufern mehr Zeit in der Demo zu geben, mit einer Option, die als „Go Deeper“ bezeichnet wird. Dabei soll das Erlebnis effektiver sein. Die Idee dahinter ist wohl, dass die Kunden die für sie relevanten Nutzungsarten ausprobieren können.

Jemand, der Vision Pro für die Büroarbeit nutzen möchte, könnte das Headset beispielsweise mit Produktivitäts-Apps ausprobieren, während jemand, der eher an der Nutzung im Unterhaltungsbereich interessiert ist, sich einen Teil eines Films ansehen könnte. Außerdem reagiert das Unternehmen angeblich auf Beschwerden über den Tragekomfort, indem es alle Demos mit dem Dual Loop (mit Kopfbügel) anstelle des Solo Loop durchführt.

Eigene 3D-Videos für Vision Pro Demos

Unabhängig von der Bloomberg-Meldung wurde vor kurzem im Code der iOS 17.5 Beta 2 entdeckt, dass Apple es den Kunden in Zukunft ermöglichen will, ihre eigenen 3D-Videos bei der Demo-Session zu erleben.

Der Ablauf wäre für den Kunden denkbar einfach. Das 3D-Video wurde zuvor mit dem iPhone 15 Pro (Max) aufgenommen. Durch Scannen eines App Clip Codes auf der Vision Pro können die gewünschten Videos auf dem eigenen iPhone ausgewählt werden und schon wird das Erlebnis auf das Headset übertragen. Die Anzahl der Videos, die übertragen werden können, ist begrenzt, damit der Vorgang nicht zu lange dauert. Aus Gründen des Datenschutzes werden alle Dateien unmittelbar nach der Demo-Session gelöscht.

