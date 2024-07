Der Digital Markets Act der Europäischen Union hat den Weg für Epic Games geebnet, Fortnite wieder auf Apples iOS-Plattform zu bringen. Genau genommen nutzt der Entwickler die Gelegenheit und plant mit dem Epic Games Store einen eigenen App-Marktplatz für das iPhone, in dem Fortnite angeboten werden soll. Wie das Unternehmen nun verkündet, wurde Fortnite und der Epic Game Store bei Apple zur Prüfung eingereicht.

Epic Games, bekannt für sein beliebtes Spiel Fortnite, will wieder auf dem iOS-Markt Fuß fassen. Unter Ausnutzung des Digital Markets Act der Europäischen Union, der vorschreibt, dass große Technologieunternehmen wie Apple Apps von Drittanbietern zulassen müssen, hat Epic sowohl Fortnite als auch den Epic Games Store zur Genehmigung bei Apple eingereicht.

Dieser Schritt stellt einen bedeutenden Versuch dar, Fortnite wieder auf iOS zu bringen, nachdem das Spiel im Jahr 2020 entfernt wurde, weil es gegen die Richtlinien des App Store verstoßen hatte, indem Epic das In-App-Kaufsystem von Apple umging.

Status update on our mobile plans:

DONE:

✅ Submitted the Epic Games Store and Fortnite to Apple for their required notarization process.

IN PROGRESS:

◻️ Launch! Targeting the next couple months for the store and Fortnite on iOS in the EU.

◻️ Bring our games to other mobile…

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) June 28, 2024