Apples Vision Pro Headset, hat nicht nur wegen seiner innovativen Fähigkeiten, sondern auch aufgrund seines Verkaufspreises von 3.999 Euro Aufmerksamkeit erregt. Apple ist sich der Herausforderung bewusst, die sich aus den hohen Produktionskosten ergibt. Um dieses Problem anzugehen, bemüht sich das Unternehmen, die Kosten zu senken und schließlich eine erschwinglichere Variante des Mixed-Reality-Headsets anzubieten. Wie The Elec nun berichtet, sondiert Apple neue Lieferanten für günstigere OLED-on-Silicon-Panels, die zu größeren Displays mit einer geringeren Auflösung führen sollen.

Apples Pläne für ein preisgünstigeres Mixed-Reality-Headset

Wie wir bereits berichtet haben, verlagert Apple anscheinend seine Entwicklungsanstrengungen von der nächsten Generation der Vision Pro auf eine günstigere Version des Headsets. Passend hierzu hat die koreanische Webseite The Elec offenbar eine Veränderung in Apples Lieferkettenmanagement für OLED-on-Silicon (OLEDoS)-Panels, einer Schlüsselkomponente des Vision Pro Headsets, festgestellt.

Derzeit liefert Sony diese hochauflösenden Mikrodisplays, aber die begrenzte Produktionskapazität von bis zu 900.000 Panels pro Jahr und fehlende Expansionspläne haben Apple dazu veranlasst, nach Alternativen für die Zukunft zu suchen. So hat Apple offenbar eine Informationsanfrage (RFI) an Samsung Display und LG Display gerichtet, um deren Möglichkeiten zur Herstellung größerer OLEDoS-Panels mit einer Größe von 2,0 bis 2,1 Zoll und einer Pixeldichte von etwa 1.700 Pixel pro Zoll (PPI) zu prüfen.

Diese Displays wären zwar größer als die derzeit im Vision Pro verwendeten, hätten aber eine geringere Auflösung, was zwangsläufig dazu führt, dass die Pixeldichte geringer ausfällt. Die Vision Pro verwendet OLEDoS-Panels von Sony mit einem 1,42 Zoll Display und einer Pixeldichte von fast 3.400 PPI. Diese hochentwickelte Display-Technologie ist einer der Hauptgründe für den hohen Preis des Headsets.

Neue Vision Pro Variante weiterhin geplant

Auch wenn sich Apple derzeit auf ein günstigeres Modell der Vision Pro konzentrieren soll, so hat das Unternehmen seine Pläne für den High End Headset-Markt nicht aufgegeben. Bloombergs Mark Gurman berichtete vor kurzem, dass die Vision Pro 2 zwar weniger Priorität habe, aber Apple immer noch an einer Version der zweiten Generation arbeitet. Hier könnten die Anfragen an Samsung Display und LG ebenfalls Früchte tragen.

Auf der Display Week 2024 stellten sowohl Samsung als auch LG Fortschritte in der OLED-Mikrodisplay-Technologie vor, die für Apple interessant sein könnten. Samsung präsentierte ein 1,03 Zoll RGB-OLED-Mikrodisplay, das in Zusammenarbeit mit eMagin entwickelt wurde und im Vergleich zur WOLED+CF-Methode eine höhere Helligkeit verspricht. Währenddessen stellte LG ein 1,3 Zoll 4K-OLED-Mikrodisplay mit 10.000 nits vor, das ein Mikrolinsen-Array (MLA) nutzt, um die Helligkeit um etwa 40 Prozent zu erhöhen.

Das Vision Pro 2 Modell wird intern als N109 bezeichnet und soll dem aktuellen Modell sehr ähnlich sehen, verfügt aber über einen schnelleren Prozessor und Verbesserungen bei den externen Kameras. Dabei hat sich Apple laut Gurman auch Gedanken darüber gemacht, wie die zweite Version leichter und komfortabler werden kann. Wie das Unternehmen dies umsetzt, ist leider noch nicht bekannt.

