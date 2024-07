Rund drei Wochen ist es mittlerweile her, dass Apple im Rahmen seiner WWDC-Keynote „Apple Intelligence“ angekündigt hat. Nun heißt es, dass das neue System auch den Sprung auf Vision Pro schaffen wird, der HomePod soll allerdings außen vor bleiben.

Gurman: Apple Intelligence für Vision Pro geplant – nicht für den HomePod

Über das Wochenende hat Mark Gurman von Bloomberg die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit diesem spricht er unter anderem darüber, dass die Arbeiten an iOS 19 und iPadOS 19 bereits angelaufen wird. Aber auch Apple Intelligence ist Thema.

Apple Intelligence ist ein persönliches intelligentes System, das leistungsstarke generative Modelle direkt auf iPhone, iPad und Mac bringt. Gleichzeitig, so Gurman, verfolgt Apple auch Pläne, Apple Intelligence auf Vision Pro zu bringen. Dies soll allerdings nicht mehr in diesem Jahr umgesetzt werden. Vision Pro soll über ausreichend Speicher verfügen, um geräteinterne Apple Intelligence-Funktionen wie Benachrichtigungszusammenfassungen, Schreibwerkzeuge und eine aktualisierte Version von Siri auszuführen. Apples Designteam für die Benutzeroberfläche muss offenbar sicherstellen, dass Apple Intelligence in einer Mixed-Reality-Umgebung angemessen aussieht. Das Unternehmen muss außerdem garantieren, dass es über ausreichend Cloud-Computing-Kapazitäten verfügt, um mehr Geräte zu unterstützen.

Der Apple-Insider geht nicht davon aus, dass Apple Intelligence den Sprung auf den HomePod schaffen wird. Vielmehr wird sich der Hersteller auf ein völlig neues Robotergerät mit einem Display, das Apple Intelligence in seinem Kern enthält, konzentrieren. Apple Intelligence erfordert mindestens acht Gigabyte Speicher, aber der ‌HomePod‌ und der HomePod mini verfügen nur über ein ein Gigabyte Speicher. Der aktuelle ‌HomePod‌ soll ein „zu kleines Produkt sein“, um Entwicklungszeit zu verschwenden, um Apple Intelligence auf das Gerät zu bringen.

