Rund vier Monate ist es mittlerweile her, dass die Major League Soccer in die 2024er Saison gestartet ist. Mittlerweile sind bereits zahlreiche Spiele absolviert und so hat Apple das Jahresticket für die restliche Saison reduziert.

MLS Season Pass: 2024er Jahresticket für die restliche Saison reduziert

Apple TV+ ist exklusiver Streaming-Partner der Major League Saison. Schon bevor Lionel Messi in die US-Liga zu Inter Miami CF wechselte, gingen Apple und die MLS eine 10-jährige Partnerschaft ein. Allerdings steig das Interesse an der US-Liga noch einmal deutlich mit dem Wechsel des Argentiniers in die USA. Dies spiegelte sich natürlich in den Abo-Zahlen wieder.

Der MLS Season Pass ist über die Apple TV App für 14,99 Euro pro Monat während der Saison verfügbar. Apple TV+ Abonnenten erhalten einen kleinen Rabat und zahlen nur 12,99 Euro mtl. Das Jahresabo kostet zu Beginn der Saison 99 Euro bzw. 79 Euro für Apple TV+ Abonnenten. Mittlerweile ist die Saison ein Stück fortgeschritten und Apple hat den Preis für das Saison-Ticket reduziert. Dieser kostet fortan 49 Euro bzw. 39 Euro für Apple TV+ Abonnenten.

-> Hier geht es direkt zum MLS Season Pass

