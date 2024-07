Die Einführung der neuen Sonos-App lief und läuft nach wie vor ein wenig unrund. Die komplett überarbeitet Sonos-App erschien Anfang Mai und seitdem haben die Entwickler zahlreiche Bugfix-Updates veröffentlicht. Man wird das Gefühl nicht los, dass die neue Sonos-App mit der heißen Nadel gestrickt wurde, damit diese pünktlich zur Ankündigung von Sonos Ace (hier unser Sonos Ace Test) bereitzustehen. Nun hat Sonos seine App auf Version 80.04.04 aktualisiert und weitere Verbesserungen vorzunehmen.

Sonos 80.04.04: Update bringt nächsten Schwung an Verbesserungen

Ab sofort steht die Sonos-App in Version 80.04.04 im Apple App Store als Download bereit. Mit an Bord sind verschiedene Anpassungen und Verbesserungen. In den Release-Notes heißt es

Verbesserte Bedienungshilfen zum Konfigurieren von Alarmen mit VoiceOver

Zeitzoneneinstellungen hinzugefügt

Option hinzugefügt, ein System zu vergessen, um ein neues System zu verbinden oder zu erstellen

Multiprodukt-Setup für professionelle Installateure hinzugefügt

Verbesserte Unterstützung für ältere iPad-Modelle

Verbesserte Steuerung für Heimkino-Übergabe mit Sonos Ace

