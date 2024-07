Pünktlich zum Start der Sommerferien (in den ersten Bundesländern haben die Kinder bereits Schulferien) gibt es ein 5G-Roaming-Update von Vodafone. So informiert das Düsseldorfer Unternehmen darüber, dass 5G-Roaming jetzt in 87 Ländern möglich ist.

Vodafone ermöglicht jetzt 5G-Roaming in 87 Ländern

Egal, ob am Strand auf Mallorca, beim Wandern auf den schönsten Bergen Österreichs oder bei einem Roadtrip durch die USA, seine Eindrücke möchte man gerne mit den Zuhausgebliebenen teilen. Schnell mal ein paar Fotos an den besten Freund schicken oder ein Video an die Eltern, damit diese am Urlaub ein Stück teilhaben können. Dabei kommt es natürlich auch auf eine gute Netzabdeckung und Datengeschwindigkeit an.

Vodafone informiert, dass Kunden Roaming in über 200 Ländern nutzen können, in 184 Ländern mit LTE-Geschwindigkeit und in 87 Ländern jetzt sogar mit 5G. Eigenem Bekunden zufolge bietet kein anderen deutscher Mobilfunkanbieter 5G-Roaming in so vielen Ländern an. Neu hinzugekommen sind seit Sommer 2023 die 5G-Netze in mehr als 20 Ländern wie den USA, Malaysia, Sri Lanka, Tansania, Uruguay – und auch das EM-Überraschungsland Georgien. Natürlich kann aber auch in den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen wie Spanien, Italien, Griechenland und Kroatien kann mit 5G gesurft werden.

Um die Mitnahme des eigenen Smartphones und der eigenen SIM-Karte zu ermöglichen hat Vodafone mit insgesamt mehr als 500 ausländischen Partnern in über 200 Ländern Roaming-Verträge geschlossen. In den Netzen von 134 Roaming-Partner in 87 Ländern können Vodafone-Kunden sogar mit 5G-Tempo surfen.

