Es vergeht kaum eine Woche, in der Apple TV+ keine neuen Originals ankündigt. Nun macht der Video-Streaming-Dienst auf die neue Thriller-Serie „The Dispatcher“ aufmerksam, in der Gotham-Award-Gewinner Patrick Brammall die Hauptrolle spielt.

Apple TV+ kündigt Thriller-Serie „The Dispatcher“ an

Apple TV+ hat die 6-teilige Thriller-Serie „The Dispatcher“ angekündigt, in der der Gotham Award-Gewinner Patrick Brammall („Colin from Accounts“, „Evil“) die Hauptrolle spielt. „The Dispatcher“ spielt in Australien und wurde vom gefeierten Autor und ausführenden Produzenten Kris Mrksa („Requiem“, „No Escape“, „White House Farm“) nach dem gleichnamigen Buch des mit dem CWA John Creasey Dagger Award ausgezeichneten Autors Ryan David Jahn adaptiert.

Das Leben des Polizeidetektivs Ian Hunt brach vor 10 Jahren zusammen, als seine kleine Tochter Maggie spurlos verschwand. Heute arbeitet er als Disponent bei der Polizei und das Einzige, was ihn weiterleben lässt, ist seine unerbittliche Weigerung zu akzeptieren, dass sie für immer verschwunden sein könnte. Als er einen Notruf von einem jungen Mädchen erhält, von dem er sicher ist, dass es Maggie ist, macht er vor nichts Halt, um sie zu finden und seine zerbrochene Familie wieder zu vereinen, koste es, was es wolle.

Weitere Details zur kommenden Serie hat Apple TV+ noch nicht bekannt gegeben. Von daher steht noch nicht fest, wann diese auf dem Video-Streaming-Portal anlaufen wird.

