Etwas mehr als drei Monate müssen wir uns noch gedulden, bis Apple die neue iPhone 16 Familie ankündigen wird. Dabei könnte der Hersteller aus Cupertino auf einen fortschrittlichen CMOS Kamerasensor (CIS) von Samsung setzen.

iPhone 16 könnte fortschrittlichen Kamerasensor von Samsung erhalten

The Elec berichtet, dass Apple aktuell eine finale Qualitätssicherung von Samsung CMOS-Bildsensoren durchführt. Die Sensoren sollen in der Hauptkamera des kommenden iPhone 16 zum Einsatz kommen. In der Vergangenheit hat Apple CIS für seine iPhones ausschließlich von Sony bezogen. Allerdings könnte es jetzt eine strategische Abkehr vom japanischen Zulieferer geben, da Apple möglicherweise Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit hat und neue Technologien in das Kamerasystem integriert werden müssen.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass die Entscheidung auf Samsung-Sensoren umzuschwenken auf Probleme zurückzuführen sein soll, die Apple im vergangenen Jahr mit Sony hatte. Apple forderte angeblich Samsung im vergangenen Jahr auf, mit der Entwicklung neuer Bildsensoren zu beginnen, nachdem Sony diese nicht rechtzeitig liefern konnte. Dies soll zu Schwierigkeiten bei der Festlegung eines Einführungstermins für das iPhone 15 beigetragen haben. Wenn Samsung die laufenden Qualitätstests besteht, wird es das erste Mal sein, dass das Unternehmen einen CIS für das iPhone an Apple liefert .

Der neue Bildsensor von Samsung zeichnet sich durch ein fortschrittlicheres Drei-Wafer-Stapeldesign aus. Diese drei Wafer enthalten jeweils unterschiedliche Elemente: die Fotodiode, Transistoren und Analog-Digital-Wandlerlogik. Im Gegensatz dazu verfügen aktuelle und frühere Bildsensoren des „iPhone“ über ein Zwei-Stapel-Design, das die Fotodiode und die Transistoren auf einem einzigen Wafer vereint.

Macrumors schreibt, dass in einem CIS die Fotodiode Licht in elektrische Signale umwandelt, während vier Transistoren für die Übertragung, Verstärkung, das Lesen und Löschen dieser Signale verantwortlich sind. Die Aufteilung dieser Komponenten auf drei Wafer ermöglicht eine höhere Pixeldichte, weniger Rauschen und kleinere Pixelgrößen.

Mit der Ankündigung der neuen iPhone 16 Modelle wird im September gerechnet. Auch dieses Jahr wird Apple das Kamerasystem mit verschiedenen Maßnahmen verbessern. Neben neuen Sensoren soll es unter anderem eine spezielle Aufnahmetaste unterhalb des Ein-Aus-Schlaters geben.

