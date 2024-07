Apple plant, in diesem Jahr vier iPhone 16 Modelle zu veröffentlichen, die alle mit einem Chip der A18 Serie ausgestattet sind. Dies geht aus einem Code hervor, der in Apples Backend entdeckt wurde. Somit würde Apple nicht mehr Standard- und Pro-Modelle mit Chip-Generationen trennen. Das Unternehmen kann jedoch weiterhin mit unterschiedlichen Kernkonfigurationen arbeiten.

Vier iPhone 16 Modelle mit A18 Chip

Ein von Nicolás Alvarez im Apple-Backend entdeckter und mit MacRumors geteilter Code bestätigt Apples Pläne, in diesem Jahr vier iPhone 16 Modelle auf den Markt zu bringen.

Hier die entdeckten iPhone-Kennungen:

iPhone17,1

iPhone17,2

iPhone17,3

iPhone17,4

iPhone17,5

Bei dem iPhone ist die Kennung in der Regel an den Chip gebunden. Alle Geräte mit dem A16 Chip haben beispielsweise eine Kennung, die mit 15 beginnt, und frühere Geräte mit einem A15 Chip hatten alle eine Kennung, die mit 14 beginnt.

Die gemeldete gemeinsame Bezeichnung „17“ deutet darauf hin, dass alle Modelle die gleiche Chip-Generation verwenden werden, wahrscheinlich den A18. Dies steht im Gegensatz zur iPhone 15 Reihe, bei der die Standardmodelle den A16 verwenden, während die Pro-Versionen mit dem A17 Pro ausgestattet sind.

Wenn Apple also das seit Jahren verwendete Nummerierungsschema beibehält, werden alle vier iPhone 16 Modelle denselben Chip haben, was mit Gerüchten und früheren Leaks übereinstimmt. Aufmerksame Augen werden bemerkt haben, dass fünf Modellnummern aufgeführt sind, von denen nur vier wahrscheinlich mit dem kommenden iPhone 16 in Verbindung gebracht werden. Bei der fünften Nummer könnte es sich um ein zukünftiges iPhone SE handeln, aber zu diesem Zeitpunkt gibt es keine sichere Möglichkeit, dieses Gerät zu bestimmen.

Während somit zu erwarten ist, dass alle vier iPhone 16 Modelle einen neuen A18 Chip verwenden werden, könnte Apple immer noch zwischen den Standard-Modellen und den Pro-Modellen unterscheiden und den Chips sogar separate A18 und A18 Pro Namen geben. Apple könnte für die iPhone 16 Modelle A18 Chips mit einer geringeren Anzahl von GPU-Kernen verwenden, während Chips mit einer besseren GPU für das iPhone 16 Pro Lineup eingesetzt werden.

Es würde Sinn ergeben, dass alle vier iPhone 16 Modelle und ein zukünftiges iPhone SE denselben A18 Chip haben. Vor allem die Verbesserungen in der Neural Engine in der neuen Chip-Generation werden dieses Jahr interessant sein. Immerhin ist Apple Intelligence die wichtigste Neuerung von iOS 18, die bei der Gelegenheit den iPhone-Absatz ordentlich ankurbeln soll. So müssen Nutzer von weniger leistungsstarken Modellen, einschließlich des Basis-iPhone 15 oder iPhone 15 Plus aus dem letzten Jahr, ein Upgrade durchführen, um die neuen KI-Funktionen nutzen zu können.

