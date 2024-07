Apple rechnet mit einem erheblichen Anstieg der iPhone 16 Verkäufe. So hat der Tech-Gigant laut CTEE zwischen 90 und 100 Millionen A18-Chips bei TSMC für seine kommende iPhone-Reihe bestellt, was einen deutlichen Anstieg gegenüber den 80 bis 90 Millionen Chips bedeutet, die für die Vorjahresmodelle bestellt wurden. Begründet wird der Optimismus mit den neuen KI-Funktionen, die voraussichtlich von allen iPhone 16 Modellen unterstützt werden.

KI-Funktionen sollen die Verkaufszahlen erheblich steigern

Während alle iPhone 16 Modelle das A18-Label tragen sollen, bleibt die Chip-Differenzierungsstrategie von Apple bestehen. Es wird erwartet, dass die Basis- und Plus-Versionen eine aktualisierte Version des A17 Pro Chips erhalten, die als A18 bezeichnet wird. Die Pro- und Pro Max-Modelle hingegen werden mit dem neuen A18 Pro Chip ausgestattet sein, der erhebliche Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz und den Grafikfunktionen bieten soll.

Vor allem die Verbesserungen in der Neural Engine werden dieses Jahr interessant sein. Immerhin ist Apple Intelligence – Apples KI-Offensive – die wichtigste Neuerung von iOS 18, die bei der Gelegenheit den iPhone-Absatz ordentlich ankurbeln soll. So müssen Nutzer von weniger leistungsstarken Modellen, einschließlich des Basis-iPhone 15 oder iPhone 15 Plus aus dem letzten Jahr, ein Upgrade durchführen, um die neuen KI-Funktionen nutzen zu können.

Alle vier iPhone 16 Modelle werden die neuen KI-Funktionen unterstützen, womit sie zu den attraktivsten Optionen für Nutzer werden. Die breite KI-Unterstützung in der neuen Produktpalette ist ein Schlüsselfaktor für die optimistischen Verkaufsprognosen von Apple. Der Optimismus zeigt sich dann auch in der erhöhten Chip-Bestellung, die auf geschätzte Verkaufszahlen im Bereich von 90 bis 100 Millionen Einheiten hindeuten.

