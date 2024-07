So langsam aber sicher erreichen wird die heiße Phase der UEFA EURO 2022. Am heutigen Tag finden die letzten beiden Achtelfinalspiele statt. Während Rumänien und Niederlande um 18:00 Uhr aufeinandertreffen, stehen sich Österreich und die Türkei um 21:00 Uhr gegenüber. Das zuletzt genannte Spiel läuft exklusiv auf MagentaTV.

Österreich – Türkei läuft exklusiv auf MagentaTV [UEFA EURO 2022]

Deutschland steht bereits im Viertelfinale der UEFA EURO 2022 und seit gestern wissen wir auch, dass im nächsten Spiel Frankreich auf uns wartet.

Ganz so weit sind Rumänien und die Niederlande sowie Österreich und die Türkei noch nicht. Um 18:00 Uhr treten in München Rumänien und die Niederlande aufeinander. Dieses Spiel wird in der ARD übertragen. Drei Stunden später startet um 21:00 Uhr die Partie Österreich gegen die Türkei in Leipzig. Diese Begegnung kann ausschließlich bei der Telekom verfolgt werden. Das Bonner Unternehmen hatte sich vor ein paar Jahren die exklusiven Übertragungsrechte für das gesamte Turnier gesichert. Während die meisten Partien auch von den Öffentlich-Rechtlichen oder dank Kooperation mit der Telekom von RTL übertragen werden, verbleiben wenige Partien exklusiv bei der Telekom und MagentatV.

Um MagentaTV auszuprobieren und die heutige Partie zwischen Österreich und der Türkei auszuprobieren, können wir euch den Tarif MagentaTV Flex 2.0 empfehlen. Der Monatspreis beträgt nur 10 Euro und der Tarif lässt sich monatlich kündigen. So könnt ihr MagentaTV für 10 Euro einen Monat lang testen. MagentaTV Flex 2.0 beinhaltet 180 Sender, davon mehr als 150 in HD, MagentaTV+ inkl. Serien und Filme, zeitversetztes Fernsehen, 50 Stunden Aufnahmespeicher und mehr.

-> Hier geht es direkt zu MagentaTV Flex 2.0 für 10 Euro mtl.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren