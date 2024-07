Das Gesetz über digitale Märkte (DMA) beschäftigt uns nun schon seit ein paar Monaten und wird und sicherlich auch noch in den kommenden Monaten begleiten. Der Digital Markets Act trat im März dieses Jahres in Kraft und zwang Apple unter anderem tiefgreifende Änderungen an iOS, dem App Store und Safari vorzunehmen. Unter anderem muss Apple im App Store alternative Zahlungsmethoden innerhalb der EU erlauben. Mit dem bevorstehenden Markstart von Apple Vision Pro in verschiedenen europäischen Märkten, wird das Ganze nun auf den visionOS App Store ausgeweitet.

visionOS App Store ermöglicht jetzt alternative Zahlungsmethoden innerhalb der EU

Apple hat im Apple Dev Center bestätigt, dass das Unternehmen im visionOS App Store jetzt auch alternative Zahlungsmethoden zulässt. Konkret formuliert Apple, dass ab visionOS 1.2 alternative Zahlungsoptionen für im App Store in der EU vertriebene Apps unterstützt werden.

Seit vergangener Woche Freitag lässt sich Apple Vision Pro unter anderem in Deutschland und Frankreich vorbestellen. Das Headset feiert in den genannten Ländern am 12. Juli seinen offiziellen Verkaufsstart. Schon jetzt können Entwickler alternative Zahlungsmethoden in ihrem Apps für iOS, macOS, watchOS und tvOS implementieren. Nun wird das Ganze auf visionOS erweitert. Anstatt dem Benutzer die Kosten über den App Store in Rechnung zu stellen, wird er zum Abschließen des Kaufs auf eine alternative Zahlungsplattform oder Website weitergeleitet. Auch iPadOS wird zukünftig alternative Zahlungsmethoden zulassen. In der Beta 2 zu iPadOS 18 wurden bereits entsprechende Vorkehrungen getroffen.

