Nicht nur o2 und die Deutsche Telekom informieren regelmäßig über den Ausbau ihres Mobilfunknetzes, auch von Vodafone gibt es regelmäßig eine Wasserstandsmeldung. Nun informiert das Düsseldorfer Unternehmen, dass allein vom 01. April bis 30. Juni 2024 mehr als 1.400 Bauprojekte im LTE- und 5G-Netz vollendet wurden.

Vodafone informiert über 5G-Ausbau

Vodafone informiert, dass das Unternehmen im abgelaufenen Quartal mehr als 1.400 Bauprojekte im LTE- und 5G-Netz vollendet hat. Während man mehr als 500 Neubau-Standorte in Betrieb genommen hat, wurden an fast 900 weiteren Standorten zusätzliche Antennen für LTE, 5G und 5G+ installiert. Vodafone betont, dass nahezu alle Städte und Landkreise in Deutschland profitiert haben.

Insgesamt 180 wurden durchgeführt, um LTE-Funklöcher zu beseitigen oder neue LTE-Funklöcher zu vermeiden – etwa in Orten, in denen Vodafone langjährige Mobilfunk-Stationen aufgeben musste. Stark im Ausbaufokus stand weiterhin die neue Technologie 5G+: Weitere 350 Stationen wurden zu 5G+-Standorten aufgewertet. Etwa die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland ist an das 5G+-Netz von Vodafone angebunden. Das wird durch die mittlerweile über 5.500 5G+ Standorte ermöglicht, worunter jetzt auch über 4.000 Stationen mit Antennen im Frequenzbereich 3,5 Ghz ausgestattet sind. Die viertausendste Station mit 3,5 Ghz in Neumünster (Schleswig-Holstein) bietet Gigabit-Geschwindigkeiten.

Alles in allem setzt Vodafone mittlerweile auf 27.000 Mobilfunkstandorte in Deutschland, die mehr als 99,9 Prozent der Bevölkerung mit Mobilfunk abdecken.

