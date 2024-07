Nachdem vor wenigen Tagen die Apple Back to School in den USA gestartet ist, können ab sofort auch berechtigte Lehrer, Studierende, Eltern und Co. in Deutschland von der Aktion profitieren. Ihr erhaltet nicht nur den „normalen“ Bildungsrabatt, sondern beim Kauf eines Macs oder iPads noch AirPods bzw. einen Apple Pencil kostenlos hinzu.

Apple Back to School 2024

Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis die Apple Back to School Aktion auch bei uns in Deutschland startet (hier im Apple Education Store). Am heutigen Tag ist es wieder soweit. Ab sofort gibt es wieder zusätzliche Angebote für Studierende und Co. Die Bewerbungsfrist für das kommende Wintersemester und die aktuelle Klausuren Phase neigen sich an deutschen Unis dem Ende zu und damit stehen viele Studierende vor der Frage, wie sie sich am Besten für das neue Semester wappnen. Damit ihr für die kommenden Herausforderungen bestens gerüstet seid, bietet Apple ab sofort nicht nur einen Bildungsrabatt auf verschiedene Produkte an, vielmehr erhaltet ihr beim Kauf eines iPads oder Macs noch einen Apple Pencil bzw. AirPods kostenlos hinzu.

Qualifizierte Produkte

iMac

MacBook Air

MacBook Pro

Mac mini

iPad Pro mit M4 Chip

iPad Air mit M2 Chip

Apple formuliert wie folgt

Qualifizierte Käufer können Aktionsrabatte erhalten, wenn sie einen Qualifizierten Mac zusammen mit AirPods oder ein Qualifiziertes iPad zusammen mit einem Apple Pencil kaufen. Qualifizierte Käufer können für die ausgewählten Aktionsprodukte ein Upgrade erhalten; hierfür fallen zusätzliche Upgrade-Kosten an.

Beim Kauf eines iMac, MacBook Air und MacBook Pro erhalte ihr einen Aktionsrabatt in Höhe von 199 Euro. Dafür erhaltet ihr die AirPods 3 mit Lightning-Ladecase kostenlos hinzu. Entscheidet ihr euch für die AirPods Pro 2 mit MagSafe Case (USB-C), so müsst ihr die Differenz zur UVP der AirPods Pro 2 entrichten. Dies wären im konkreten Fall 80 Euro.

Beim Kauf eines Mac mini git es einen Aktionsrabatt in Höhe von 149 Euro, dafür erhaltet ihr die AirPods 2 gratis hinzu. Möchtet ihr andere AirPods haben, so fällt ein Upgradepreis an. Beim Kauf eines iPad Pro mit M4 Chip oder iPad Air mit M2 Chip erhaltet ihr einen Apple Pencil Pro oder einen Apple Pencil USB-C kostenlos hinzu.

Mac und iPad in der Uni

Mit Mac und iPad sind Studierende für alles bereit, was das Studium bringt. Egal, welcher Studienbereich oder welche Aufgabe – mit extremer Leistung, Batterielaufzeit und Langlebigkeit, auf die man sich verlassen kann, erledigt man alles erfolgreich.

Superschnell durch die schwierigsten Aufgaben : Extrem leistungsstark, extrem schnell und bereit für jede Herausforderung. Apple Chips liefern bahnbrechende Performance für alles, was man auf dem Mac oder iPad machst.

: Extrem leistungsstark, extrem schnell und bereit für jede Herausforderung. Apple Chips liefern bahnbrechende Performance für alles, was man auf dem Mac oder iPad machst. Power auf Dauer : Mac und iPad sind immer gleich schnell, egal ob sie über Batterie laufen oder am Strom angeschlossen sind. So muss man nicht früh bei der Vorlesung sein, um einen Platz an der Steckdose zu bekommen.

: Mac und iPad sind immer gleich schnell, egal ob sie über Batterie laufen oder am Strom angeschlossen sind. So muss man nicht früh bei der Vorlesung sein, um einen Platz an der Steckdose zu bekommen. Microsoft. Google: Mit über einer Million Apps arbeiten : Funktioniert mit allen Apps, die man fürs Studium braucht. Darunter Microsoft 365, Google Workspace for Education, Canvas LMS und MATLAB, die für den Mac und das iPad erhältlich sind.

: Funktioniert mit allen Apps, die man fürs Studium braucht. Darunter Microsoft 365, Google Workspace for Education, Canvas LMS und MATLAB, die für den Mac und das iPad erhältlich sind. Mac, iPad und iPhone sind zusammen noch besser: Arbeiten perfekt zusammen. Mit AirDrop, Handoff und Universelle Zwischenablage kann man einfach auf einem Apple Gerät anfangen und nahtlos auf einem anderen weitermachen. Und Notizen, Nachrichten und andere integrierte Apps werden auf dem Mac, iPhone, iPad und der Apple Watch synchronisiert.

Weitere Vorteile für Studenten

Neben dem Bildungsrabatt und den kostenlosen AirPods bzw. Apple Pencil profitiert ihr im Rahmen der Apple Back to School Aktion von weiteren Vorteilen. Außerdem erhalten Studierende 20 Prozent Rabatt auf AppleCare+ sowie zusätzlich drei Monate lang Apple Music und Apple TV+ kostenlos, im Anschluss gibt es für beide Services spezielle Tarife für Studierende.

Die Apple Back to School Aktion beginnt am heutigen 03. Juli und endet am 21. Oktober 2024.

-> Hier geht es zur Apple Back to School Aktion

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren