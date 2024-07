Knapp einen Monat ist es mittlerweile her, dass Apple im Rahmen seiner WWDC 2024 Keynote einen ersten Ausblick aus iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, tvOS 18, watchOS 11, HomePod Software und visionOS 2 gegeben hat. Parallel dazu hatte Apple eine erste Beta zu den jeweiligen Updates veröffentlicht und die englisch-sprachigen Webseiten veröffentlicht. Nun steht das deutsche Pendant bereit.

Mit iOS 18, macOS Sequoia und Co. hat Apple im vergangenen Monat große Updates angekündigt, die im Herbst in der finalen Version veröffentlicht werden. Bis dato wird Apple noch mehrere weitere Beta veröffentlichen, neue Funktionen implementieren, Fehler beseitigen und die Leistung des Systems optimieren.

Jahr für Jahr spielen sich ähnliche Szenarien ab. Zunächst veröffentlicht Apple die englisch-sprachige Webseite zu den kommenden Updates und diese werden nach und nach lokalisiert. Ab sofort stehen die deutsch-sprachigen Webseiten bereit. Somit habt ihr noch einmal die Möglichkeit, euch noch eimal intensiver mit der Materie zu beschäftigen und euch auf die Neuheiten im Herbst vorzubereiten.

Zu tvOS 18 und HomePod Software 18 gibt es keine spezielle deutsche Vorschauseite. Hier wurden die Neuerungen in der Apple Webseite zu Apple TV 4K und die Home-App integriert.

Apple beschreibt iOS 18 unter anderem wie folgt

Apple hat eine Vorschau auf iOS 18 gegeben, ein bedeutendes Update mit mehr Anpassungsoptionen, der bisher größten Überarbeitung der Fotos App, neuen Features für Nutzer den Eingang in Mail zu verwalten, Nachrichten über Satellit und vieles mehr. Nutzer können Apps und Widgets in jedem freien Bereich auf dem Homescreen anordnen, die Tasten am unteren Rand des Sperrbildschirms anpassen und im Kontrollzentrum schnell auf zusätzliche Steuerelemente zugreifen. Fotomediatheken werden automatisch in einer einzigen Ansicht in Fotos organisiert, und mit hilfreichen neuen Sammlungen sind Favoriten einfach griffbereit. Mail vereinfacht den Posteingang und sortiert E-Mails mit On‑Device Intelligenz nach Kategorien. iMessage bekommt völlig neue Texteffekte. Durch dieselbe bahnbrechende Technologie, wie bei den bestehenden iPhone Satelliten Features, können Nutzer in der Nachrichten App jetzt über Satellit kommunizieren, wenn keine Verbindung zum Mobilfunk oder einem WLAN verfügbar ist.