Apple Fellow und App Store Phil Schiller wird dem OpenAi-Aufsichtsrat als Beobachter beitreten. Das Ganze ist Ausfluss der Vereinbarung mit OpenAI, ChatGPT in iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia zu implementieren.

Apples Phil Schiller tritt dem OpenAI-Aufsichtsrat nach ChatGPT-Deal als Beobachter bei

Apple hatte zur WWDC 2024 mit Apple Intelligence ein persönliches intelligente System angekündigt, das leistungsstarke generative Modelle direkt auf iPhone, iPad und Mac bringt. Gleichzeitig wurde eine Kooperation mit OpenAI bestätigt. ChatGPT kommt später dieses Jahr für iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia, mit GPT-4o. Ihr könnt kostenlos ohne ChatGPT Account darauf zugreifen. Nutzer mit einem ChatGPT Abonnement können ihre Accounts verbinden und erhalten direkt in diesen Erlebnissen Zugriff auf kostenpflichtige Features. Unter anderem kann Siri das Wissen von ChatGPT nutzen, wenn es hilfreich ist. Nutzer werden um Erlaubnis gebeten, bevor Fragen an ChatGPT gesendet werden, zusammen mit Dokumenten oder Fotos. Siri präsentiert dann direkt die Antwort.

Im Rahmen seiner Vereinbarung mit OpenAI wurde Apple eine Beobachterrolle im OpenAI-Aufsichtsrat zugesprochen, so Bloomberg. Ein Vorstandsbeobachter ist eine informelle Vorstandsposition, in der der Teilnehmer an Vorstandssitzungen teilnehmen und sich einbringen kann, aber kein Stimmrecht und keine Kontrolle hat. OpenAI hat auch Microsoft eine Aufsichtsrat-Beobachterrolle zugewiesen, sodass Apple und Microsoft mit Schillers neuer Position auf Augenhöhe stehen werden.

Die Tatsache, dass künftige Vorstandssitzungen neue Vereinbarungen zwischen OpenAI und Microsoft behandeln könnten, könnte zu Spannungen führen, falls Schiller anwesend wäre. Microsoft kann allerdings verlangen, dass Schiller von diesen Sitzungen ausgeschlossen wird. Bis dato hat Schiller an keiner Aufsichtsratsitzung von OpenAI teilgenommen.

