Der ehemalige Leiter für Gesellschaftsrecht bei Apple – Gene Levoff – wurde wegen Insiderhandels zu einer Strafzahlung von 1,15 Millionen Dollar an die US-Börsenaufsicht verurteilt. Ende letzten Jahres wurde Levoff zu vierjährigen Bewährungsstrafe und einer Geldstrafe verurteilt, womit er einer möglichen zweijährigen Gefängnisstrafe entging.

Insiderhandel: ehemaliger Apple-Anwalt zu 1,15 Millionen Dollar Strafe verurteilt

Als Gene Levoff Ende letzten Jahres seine Bewährungs- und Geldstrafe erhielt, wurde die Höhe der Geldstrafe noch nicht festgelegt. Dies hat der vorsitzende Richter nun nachgeholt. Levoff muss eine Strafe in Höhe von 1,15 Millionen Dollar an die US-Börsenaufsicht zahlen, so Reuters. Der Auffassung des Gerichts waren Levoffs Verstöße besonders „ungeheuerlich“, auch wenn er nicht „exzessiv“ gelebt habe.

Interessanterweise war Levoff bei Apple unter anderem dafür zuständig, dass Apple-Mitarbeiter die Insiderhandelsrichtlinien des Unternehmens einhalten. Aus diesem Grund entschied der Richter, dass sein Verstoß besonders besorgniserregend war.

Im Rahmen seiner Tätigkeit bei Apple hatte Levoff Zugriff auf die Quartalszahlen von Apple, bevor diese offiziell verkündet wurden. Er nutzte diese Informationen, um Apple-Aktien dann zu kaufen, wenn die Quartalszahlen besser als erwartet ausfielen, und um Aktien zu verkaufen, wenn die Gewinne schwächer als erwartet ausfielen.

Levoffs „Geschäftsmodell“ brachten ihm rund 277.000 Dollar ein und halfen ihm dabei, Verluste von ungefähr 377.000 Dollar zu vermeiden. Ein Beispiel gefällig? Mitte 2015 wusste Levoff frühzeitig, dass Apple die Prognosen der Analysten für die iPhone-Verkäufe für das dritte Geschäftsquartal nicht erfüllen wird. Aus diesem Grund verkaufte er zwischen dem 17. und 21. Juli Apple-Aktien im Wert von 10 Millionen Dollar. Nach der Bekanntgabe fiel der Kurs der Apple-Aktie um mehr als vier Prozent.

Der Anwalt arbeitet zwischen 2011 und 2018 für Apple. Zwischen 2011 und 2016 soll er seinen Informationsvorsprung ausgenutzt werden. Im September 2018 wurde er von Apple entlassen und kurze Zeit später angeklagt.

