Ein neues Video zeigt angeblich das Akkudesign des kommenden iPhone 16 Pro Max. Das Filmmaterial offenbart ein Metallgehäuse und deutet auf mögliche Verbesserungen der Energiedichte hin. Das könnte zu einer längeren Akkulaufzeit führen, ohne dass die physische Größe der Energieeinheit zunimmt.

Neuer Akku soll höhere Energiedichte und längere Akkulaufzeit bieten

Das geleakte Video, welches ursprünglich auf TikTok gepostet und später auf X geteilt wurde, bietet einen kurzen Blick auf das, was angeblich der Akku des iPhone 16 Pro Max sein soll. Das Design weist ein Metallgehäuse auf, was mit früheren Leaks über Apples Fortschritte in der Akkutechnologie übereinstimmt.

Es wird erwartet, dass eine höhere Energiedichte ein Hauptmerkmal dieser neuen Akkus sein wird. Dank dieser Verbesserung könnte Apple die derzeitige Akkugröße beibehalten und gleichzeitig eine längere Nutzungsdauer bieten. Eine solche Verbesserung könnte sich als entscheidender Vorteil erweisen, vor allem im Hinblick auf die erwartete Einführung von batterieintensiven Funktionen wie Apple Intelligence.

Vor kurzem berichtete auch Analyst Ming Chi Kuo, dass ein neuer iPhone-Akku mit Metallgehäuse eine höhere Energiedichte bieten wird und so zu einer längeren Akkulaufzeit beitragen soll. Apples Entscheidung für ein Metallgehäuse für den ‌iPhone‌-Akku soll laut dem Analysten eine fünf bis zehn Prozent höhere Zelldichte ermöglichen, während gleichzeitig neue EU-Sicherheitsgrenzen eingehalten werden.

Die nächste iPhone-Generation

Apple hat zwar noch keine Details zur iPhone 16 Serie offiziell bestätigt, aber das Unternehmen folgt normalerweise einem Veröffentlichungszyklus, bei dem neue iPhones im September auf den Markt kommen. Apple wird voraussichtlich vier neue iPhone-Modelle einführen: das iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max.

Es wird erwartet, dass die Pro-Modelle mit schnelleren Prozessoren und verbesserten Kamerasystemen ausgestattet sein werden. Was die Materialien betrifft, so wird erwartet, dass das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max dem Titangehäuse der iPhone 15 Pro Modelle treu bleiben wird, mit der gleichen gebürsteten Oberfläche und dem bekannten gewölbten Design. Ebenso wie das Basismodell iPhone 16 wird auch das iPhone 16 Pro voraussichtlich einen etwas größeren Action-Button und womöglich einen völlig neuen kapazitiven „Capture-Button“ bieten.

