macOS Sequoia führt eine neue HDMI Passthrough Funktion für Dolby Atmos ein, welche das Audioerlebnis für Nutzer verbessert, die ihren Mac an AV-Receiver oder Soundbars anschließen. Die neue Funktion hat MacRumors an verschiedenen Stellen in macOS 15 entdeckt, darunter in den Apps Apple TV, Musik und QuickTime Player.

HDMI Passthrough für Dolby Atmos

In macOS 15 können Nutzer die neue HDMI Passthrough Option aktivieren, um Audio in Dolby Atmos und anderen Dolby-Formaten über unterstützte Geräte abzuspielen. Das bedeutet, wenn ein Mac über HDMI an einen entsprechenden AV-Receiver oder eine Soundbar angeschlossen ist, kann das angeschlossene Gerät das Dolby Atmos Audiosignal dekodieren und so ausgeben, wie es von den Erstellern des Inhalts beabsichtigt ist. Das Videosignal wird dabei an ein angeschlossenes TV-Gerät weitergeleitet.

Es ist noch nicht bekannt, ob diese Option in tvOS 18 enthalten sein wird, aber da Apple sie in macOS Sequoia zu einer systemweiten Funktion gemacht hat, besteht eine gute Chance, dass sie in einem zukünftigen Update auch für Apple TVs verfügbar sein wird. Sowohl macOS Sequoia als auch tvOS 18 befinden sich derzeit in der Entwickler-Beta-Phase. Öffentliche Betas werden später in diesem Monat erwartet, gefolgt von einer allgemeinen Veröffentlichung im Herbst.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren