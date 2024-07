Ab sofort unterstützen Samsung-Smartphones den sogenannten „eSIM-Transfer“ basierend auf dem Industrie-Standard GSMA TS43. Vodafone ist der erste Mobilfunk-Netzbetreiber weltweit, der den eSIM-Transfer mit dem neuen Feature „eSIM Profile Re-Use“ auf Samsung-Geräten unterstützt.

Vodafone: Neues eSIM-Übertragungsverfahren nun auch auf Samsung-Smartphones

Der ein oder andere Nutzer wird sich eventuell noch erinnern. Mit der Freigabe von iOS 17 hat Aple im vergangenen Jahr ein neues Verfahren eingeführt, mit dem sich eine eSIM von einem alten iPhone auf ein neues iPhone viel einfacher als bisher übertragen lässt. Vodafone war zeitnah an Bord und unterstützte als weltweit erster Anbieter den neuen eSIM-Übertragungsverfahren.

Nun setzt sich das Ganze bei Samsung fort. Bisher musste ein Kunde beim Wechsel auf ein neues Handy beim „klassischen eSIM-Transfer“ das eSIM-Profil vom alten Handy löschen und anschließend auf dem neuen Gerät das gleiche eSIM-Profil via QR-Code manuell herunterladen oder sogar ein gänzlich neues eSIM-Profil einrichten. Bei dem neuen Verfahren findet nun ein echter Transfer des eSIM-Profils statt. Dabei wird das eSIM-Profil beim Einrichten mit einem Klick vom alten Samsung-Smartphone auf das neue Samsung-Gerät übertragen. Ein zusätzlicher Vorteil des eSIM-Transfers besteht darin, dass der Kunde seine Vodafone SIM-Karte vom alten Gerät automatisch in eine eSIM der neuesten Generation umwandeln kann. Zudem kann eine eSIM, die noch auf einem älteren Standard basiert, automatisch in eine eSIM nach neuestem Standard konvertiert werden.

Samsung-Geräte benötigen ein Firmware-Update für den eSIM-Transfer. Voraussetzung ist das Samsung-Betriebssystem OneUI 6.1 oder neuer und die eSIM-Transfer Aktivierung von Samsung. Zu den ersten Geräten, die den eSIM-Transfer unterstützen, gehört die Galaxy S24-Reihe. Schon bald folgen die Galaxy-Serien S21, S22 und S23. Auch das Samsung Z Flip3 und das Samsung Z Fold3 sowie zahlreiche Galaxy A-Modelle ab A04s erhalten ein Update.

So funktioniert es

Der eSIM-Transfer kann direkt beim Einrichten eines neuen Smartphones gestartet werden. Hierfür müsst ihr euer altes und neues Smartphone entsperrt nebeneinanderlegen und „SIM von anderem Gerät übertragen“ auswählen. Den Bestätigungscode, der auf dem neuen Smartphone angezeigt wird, müsst ihr auf dem alten Smartphone eingeben. Nun tippt ihr auf „Übertragen“ und die eSIM wird auf das neue Gerät übertragen (oder eine SIM in eine eSim umgewandelt).

Alternativ könnt ihr den Transfer zu einem anderem Zeitpunkt über die Einstellungen durchführen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren