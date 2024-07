Bereits im vergangenen Monat hatte Apple Arcade drei neue Spiele für Anfang Juli angekündigt. Der Spiele-Abo-Dienst hat sein Versprechen gehalten und ab sofort haben Spieler Zugriff auf „Outlanders 2: Second Nature„, „Punch Kick Duck+“ und „Koi Pro+„.

Neue Spiele auf Apple Arcade

Ab sofort könnt ihr euch auf drei neue Games freuen: Outlanders 2: Second Nature, ein Städtebau-Strategiespiel des uruguayischen Indie-Studios Pomelo Games; Punch Kick Duck+, ein Side-Scroll-Actionspiel des Solo Developers Shaun Coleman; und das beliebte und entspannende Zen Koi Pro+ des in Singapur ansässigen Studios LandShark Games.

Outlanders 2: Second Nature von Pomelo Games

Der neueste Teil des charmanten Städtebau-Spiels wird euch mit seinen fantasievollen Levels, dem leicht zu erlernenden, aber schwer zu meisternden Gameplay und dem schrägen Humor in seinen Bann ziehen. Eine mutige neue Generation von Fremden ist bereit, das Leben in den Outlands mit neuen Ansätzen für den Aufbau und das Überleben eines Ökosystems neu zu gestalten, das lebendiger ist als je zuvor. Mit einem Kampagnenmodus über 21 Level zum Start und einem zweiwöchentlich aktualisierten Herausforderungsmodus erlebt ihr eine komplett überarbeitete Grafik, neue Tropen- und Winterland-Biome mit Wetterereignissen, die doppelte Anzahl an Gebäuden und Ressourcen und eine charmante Besetzung von Anführern mit einzigartigen Persönlichkeiten.

Punch Kick Duck+ von Shaun Coleman

Ihr navigiert durch den Turm des grausamen Barons Tigrisso und bekämpft seine Gefolgsleute mit einfacher Steuerung und herausfordernder Action. Die Regeln des Spiels sind einfach: Schlag schlägt Tritt, Tritt schlägt Ente und Ente schlägt Schlag. Mit drei wählbaren Schwierigkeitsgraden, einer bunten Schar von Charakteren und der Unterstützung von Hoch- und Querformat muss man schnell denken und schnell handeln, um die Feinde in die Luft zu jagen und einen Highscore zu erreichen.

Zen Koi Pro+ von LandShark Games

Mit Zen Koi Pro+ – einem Einzelspieler-Erlebnis, das für ultimative Entspannung sorgt – kann man in die Ruhe eintauchen. Inspiriert von dem asiatischen Mythos eines Koi, der sich in einen Drachen verwandelt, kann man über 50 atemberaubende Koi-Muster sammeln, die alle mit leuchtenden Farben und fesselnden Designs aufwarten. Mit reibungslosem Spielspaß und dem Fokus auf Stressabbau und Vollendung bietet Zen Koi Pro+ mehr als nur Entspannung — es ist eine Reise voller Symbolik und kultureller Bedeutung, die positive Werte wie Ausdauer, Glück und Langlebigkeit durch die heitere Welt des Koi verkörpert.

Apple Arcade kostet monatlich 6,99 Euro. Bevor die erste Gebühr allerdings erhoben wird, erhaltet ihr eine kostenlosen Probemonat. Solltet ihr ein neues iPhone, iPad, Mac oder Apple TV kaufen, erhaltet ihr sogar 3 Gratis-Monate. Zudem ist Apple Arcade teil der Apple One Angebote.

