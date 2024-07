Wie Economic Daily berichtet, entwickelt Apple seinen M5-Chip mit einem Dual-Use-Design, das sowohl für zukünftige Macs als auch KI-Server zum Einsatz kommen soll. Diese Strategie nutzt eine fortschrittliche Gehäusetechnologie, um den wachsenden Chipbedarf des Unternehmens für Verbrauchergeräte und Cloud-basierte KI-Tools zu decken.

Apple plant voraus mit dem M5-Chip

Das Herzstück der M5-Chipentwicklung von Apple ist die System on Integrated Chip (SoIC)-Technologie. Die von TSMC im Jahr 2018 entwickelte Technologie stellt einen Sprung im Chipdesign dar. Durch das Stapeln von Chips in einer dreidimensionalen Struktur verbessert sie die elektrische Leistung und das Wärmemanagement im Vergleich zu herkömmlichen flachen Chip-Layouts erheblich.

The Economic Daily berichtet, dass Apple nun mit einem neuen hybriden SoIC-Gehäuse, bei dem thermoplastische Kohlefaser-Verbundwerkstoffe zum Einsatz kommen, neue Wege beschreitet. Hinweise auf den mutmaßlichen M5-Chip sind bereits in offiziellem Apple-Code entdeckt worden. Die Entscheidung von Apple, einen Chip zu entwickeln, der sowohl für Verbrauchergeräte als auch für KI-Server geeignet ist, spiegelt einen strategischen Schritt in Richtung vertikale Integration wider. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, seine Lieferkette für KI-Funktionen über verschiedene Plattformen hinweg zu straffen.

Gegenwärtig geht man davon aus, dass Apples KI-Cloud-Server mehrere miteinander verbundene M2 Ultra-Chips verwenden, die ursprünglich für Desktop-Macs entwickelt wurden. Laut dem Haitong-Analysten Jeff Pu plant Apple bereits, KI-Server auf Basis seines M4-Chips zu bauen. Danach könnte der M5-Einsatz folgen. Die Entwicklung des M5-Chips mit seinem Dual-Use-Design ist ein Zeichen für Apples Engagement, seine KI-Fähigkeiten in seinem gesamten Produkt-Ökosystem, von Personalcomputern bis zur Cloud-Infrastruktur, zukunftssicher zu machen.

