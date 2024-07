Im vergangenen Jahr kündigte Apple das sogenannte Game Porting Toolkit an, um es Entwicklern zu erleichtern, Windows-Spiele auf den Mac zu portieren. Seitdem ist das ein oder andere AAA-Spiel auf dem Mac gelandet. Mit dem zur WWDC 2024 angekündigten Game Porting Toolkit 2 wird es auch deutlich einfacher sein, Spiele auf das iPhone und iPad zu Portieren.

Game Porting Toolkit 2: Mac-Spiele können auf iPhone und iPad sortiert werden

iPhone, iPad und Mac sind keine „Gaming-Maschinen“. Nichtsdestotrotz legt Apple in der jüngeren Vergangenheit einen etwas größeren Fokus auf das Thema. Dies sorgt dafür, dass nach und nach weitere spannende Spiele für macOS, iOS und iPadOS erscheinen. Zuletzt wurde RESIDENT EVIL 7 biohazard für iPhone, iPad und Mac veröffentlicht.

Das Apple Game Porting Toolkit kann Windows-Spiele so portieren, dass sie nativ auf macOS laufen. Entwickler können dieses Tool verwenden, um zu beurteilen, ob es sich lohnt, ihre Spiele auf den Mac zu portieren, und dann an Optimierungen für die macOS-Version des Spiels arbeiten – dazu gehört auch die Konvertierung von DirectX-Grafiken in Metal.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Game Porting Toolkit 2 bringt die Möglichkeiten auf ein neues Level, mit einigen der meistgefragten Features von Spieleentwicklern. Es wird noch einfacher, fortschrittliche Spiele auf den Mac, das iPhone und das iPad zu portieren. Egal ob es darum geht, ein vorhandenes Spiel oder eines, das sich gerade in Entwicklung befindet, auf Apple Geräte zu bringen: Game Porting Toolkit 2 spart Entwicklern wertvolle Zeit. Durch verbesserte Kompatibilität mit Windows Spielen, leistungsstarke neue Debugging-Tools für Shader und Updates in Xcode, mit denen Entwickler ihren Spielecode und ihre Shader auf verschiedenen Geräten vereinheitlichen können, war es nie einfacher, fantastische Spiele für iPhone, iPad und Mac zu erstellen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren