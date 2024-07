Bereits in der Vergangenheit sind unveröffentlichte iPad-Modelle in Beta-Versionen aufgetaucht. Dies setzt sich am heutigen Tag bei der iPadOS 18 Beta fort. Erstmals zeigen sich das iPad 11 und das iPad mini 7. Aber auch der Identifier für das iPad Pro M5 zeigt sich bereits.

iPad 11, iPad mini 7 und iPad Pro M5 tauchen erstmals auf

Erst vor wenigen Tagen tauchten die Identifier für die iPhone 16 Familie auf. Diese deuten daraufhin, dass Apple bei allen vier iPhone 16 Modellen auf einen A18-Chip setzen wird. Nun veröffentlicht der selbe Leaker mehrere Identifier für kommende iPads.

Die Identifier stammen von Nicolás Álvarez und wurden von @Aaronp613 auf X geteilt. Die Liste der Kennungen ist zweigeteilt. Ein Teil der aufgeführten iPad-Modelle scheint von Apple eingestampft worden zu sein, während die zweite Hälfte der Liste iPad-Modelle auflistet, die vermutlich noch erscheinen wird. Blicken wir etwas detaillierter auf die Liste.

iPad-Modelle, die von Apple offensichtlich eingestampft wurden

iPad13,20 – A14 Wi-Fi Basismodell

iPad13,21 – A14 Mobilfunk Basismodell

iPad15,3 – M3 11 Zoll Pro Wi-Fi

iPad15,4 – M3 11 Zoll Pro Cellular

iPad15,5 – M3 13 Zoll Pro Wi-Fi

iPad15,6 – M3 13 Zoll Pro Cellular

iPad-Modelle, die noch erwartet werden

iPad15,7 – A16 11. Generation iPad Wi-Fi

iPad15,8 – A16 11. Generation iPad Mobilfunk

iPad16,1 – A17 iPad mini 7. Generation Wi-Fi

iPad16,2 – A17 iPad mini 7. Generation Mobilfunk

iPad17,1 – M5 11 Zoll Pro Wi-Fi

iPad17,2 – M5 11 Zoll Pro Mobilfunk

iPad17,3 – M5 13 Zoll Pro Wi-Fi

iPad17,4 – M5 13 Zoll Pro Mobilfunk

Natürlich kann niemand außer Apple selbst genau sagen, welche Modelle welchen Kennungen entsprechen, zumindest bis zu ihrer endgültigen Veröffentlichung. Nachdem Apple vor ein paar Monaten das neue iPad Air M2 (hier unser iPad Air M2 Test) und das iPad Pro M4 (hier unser iPad Pro M4 Test) angekündigte hatte, erwarten wir für das laufende Jahr lediglich noch das iPad 11. Generation.

