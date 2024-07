Jeff Alves, eine wichtige Persönlichkeit in der Hardware-Entwicklungsabteilung von Apple, hat das Unternehmen nach 11 Jahren verlassen, um zum Elektrofahrzeughersteller Rivian zu wechseln. Sein Fachwissen zeigt sich in zahlreichen Apple-Patenten, darunter einige im Zusammenhang mit dem eingestellten Apple Car Projekt.

Während seiner Zeit bei Apple leistete Alves wesentliche Beiträge zu verschiedenen Projekten. Er hatte die Position des Director of Hardware Engineering inne und spielte unter anderem eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des ursprünglichen Ladesystems der Apple Watch.

Alves kündigte sein Ausscheiden auf LinkedIn an und blickte auf seine Zeit bei Apple zurück:

Ich habe 2013 mit einem Vertrauensvorschuss bei Apple angefangen. Ich hatte keine Ahnung, woran ich arbeiten würde, aber ich hoffte auf etwas Spannendes – und ich bekam es! Ich trug zur Auslieferung der ersten Apple Watch bei, indem ich die Entwicklung des Ladesystems leitete. Das alles geschah innerhalb von 18 Monaten nach meinem Eintritt in das Unternehmen – mit vielen Whiteboard-Sitzungen, zahlreichen E-Mails und Meetings, mehr als nur ein paar unschätzbaren Lektionen und ein paar Reisen nach China. Ich liebte diese Zeit bei Apple und die Menschen, die ich kennenlernte!

[…] Ich lernte so viel über eine Reihe von technischen Themen von einigen der größten Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet und arbeitete mit ihnen an vielen spannenden Produktkonzepten, Architekturen, Prototypen und Technologien. Ich habe in dieser Zeit auch viel über die Führung von Menschen und Teams gelernt – ich nenne es ‚mein Doktoratsstudium in Menschenführung‘. Ich habe viel darüber gelernt, wie man ein neues Produkt in einem neuen Bereich entwickelt, und zwar von einigen wirklich großartigen Führungskräften bei Apple. Und nicht zuletzt hatte ich viel Spaß – dieses Jahrzehnt wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.“