Woche für Woche kündigt Apple neue Original-Serien, -Filme und -Dokumentationen an, die der Video-Streaming-Dienst in Auftrag gegeben hat bzw. an denen die Verantwortlichen in Cupertino arbeiten. Nun hat Apple TV+ bestätigt, dass die Arbeiten an „The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin – Staffel 2“ laufen.

„The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin“: Apple TV+ gibt 2. Staffel in Auftrag

Apple TV+ hat zweite Staffel zu der Comedy-Abenteuerserie „The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin“ (Im Deutschen setzt Apple TV+ auf den Titel „Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin“) mit Noel Fielding („The Mighty Boosh“, „The Great British Bake Off“) angekündigt.

In „The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin“ begibt sich Turpin auf eine Reise voller absurder Eskapaden, als er widerwillig zum Anführer einer Bande von Gesetzlosen gemacht wird. In dieser respektlosen Nacherzählung, die im 18. Jahrhundert spielt, ist Turpin der berühmteste, aber unwahrscheinlichste Straßenräuber, dessen Erfolg hauptsächlich durch seinen Charme, seine Showkünste und seine tolle Frisur bestimmt wird. Zusammen mit seiner Bande liebenswerter Schurken durchlebt Turpin die Höhen und Tiefen seiner neuen Unternehmungen, darunter auch eine Begegnung mit Berühmtheit.

Die erste Staffel zu „The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin“ steht vollständig auf Apple TV+ auf Abruf bereit. Möchtet ihr euch einen Einblick in die Comedy-Serie verschaffen, so schnuppert einfach in die erste Staffel hinein. Alternativ werft einen Blick auf den Trailer zur ersten Staffel, den wir euch hier im Artikel eingebunden haben.

