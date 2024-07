Jüngste Code-Entdeckungen in Apples Backend bestätigen, dass das Unternehmen an einem neuen Produkt aus der „Home-Accessoire“ Kategorie arbeitet. Das Gerät soll sich von den bisherigen Produkten der HomePod und Apple TV Produktreihe unterscheiden, was eine Expansion für Apple im Smart-Home-Markt bedeuten würde.

Neues Home-Gerät mit Apple Intelligence?

MacRumors hat Codezeilen aufgedeckt, die auf ein Gerät mit der Bezeichnung „HomeAccessory17,1“ verweist. Diese Kennung führt eine neue Kategorie ein, die sich an die Namenskonvention des HomePod mit der Bezeichnung „AudioAccessory“ anlehnt. Die Komponente „17,1“ deutet auf die Möglichkeit hin, dass das Gerät den kommenden A18 Chip von Apple enthält, der später in diesem Jahr in der iPhone 16 Serie zum Einsatz kommen soll. Eine derart leistungsstarke Hardware könnte fortschrittliche Apple Intelligence Funktionen für den Heimgebrauch ermöglichen.

Der Code deutet darauf hin, dass dieses neue Home-Accessoire auf einer Variante von tvOS laufen wird, ähnlich wie der HomePod. Dies deckt sich mit früheren Gerüchten, die auf Apples Entwicklung von „homeOS“ hinwiesen – möglicherweise die Firmware für dieses geheime Gerät.

Bereits in der Vergangenheit war mehrfach zu lesen, dass Apple an neuen Produkten für das Smart Home arbeitet. Im März 2023 berichtete beispielsweise Bloomberg, dass Apple an mehreren neuen Smart-Home-Geräten arbeitet, darunter ein neues Smart-Display, das den HomePod und Apple TV in einem einzigen Gerät vereint. Auch der Analyst Ming-Chi Kuo berichtete, dass das Unternehmen die Einführung eines größeren HomePod mit einem eingebauten 7 Zoll Display plant.

Neben dem neuen Home-Produkt enthalten die entdeckten Codezeilen auch Hinweise auf zwei unveröffentlichte Apple TV Modelle: AppleTV14,4 und AppleTV14,5. Apples Produktplan scheint somit für Aktualisierungen in seinem gesamten Ökosystem bereit zu sein. Während der September üblicherweise neue iPhones und iPads bringt, könnte das Unternehmen somit weitere Überraschungen für seine Smart-Home-Angebote bereithalten.

