Apple hat bestätigt, dass das Unternehmen aus Cupertino den alternativen App Store von Epic Games für iPhone und iPad in der Europäischen Union zugelassen hat. Damit kann der Epic Games Stores in der EU an den Start gehen. Einen konkreten Starttermin, wann Epic Games den Schalter umlegen wird, gibt es allerdings noch nicht.

Apple genehmigt Epic Games Store für iPhone und iPad in der EU

Kurz vor der Freigabe des Epic Game Store gab es zwischen Apple und Epic Games noch einmal ein paar Diskussionspunkte. So warf Epic Games Apple vor, die Genehmigung seines Epic Games-App-Marktplatzes in der Europäischen Union absichtlich zu verzögern. Dabei soll es unterschiedliche Ansichten zu Designelementen des Stores gegeben haben.

Nun hat Apple gegenüber Reuters allerdings bestätigt, dass man für den Epic Games Stores „grünes Licht“ gegeben hat. Wann der Epic Games Stores für iPhone und iPad allerdings in der EU startet, ist noch n nicht bekannt. Epic Games spricht davon, dass man den alternativen App Store in den kommenden Monaten einführen wird. Der Epic Games Store wird neben den Inhalten von Epic, darunter Fortnite, auch eine Auswahl von Drittanbieter-Apps anbieten. Im Laufe dieses Jahres sollen weitere Details bekannt gegeben werden.

Apple und Epic Games streiten sich seit mehreren Jahren über die App Store Geschäftsbedingungen. Zuletzt hatte Epic Games Apple unter anderem vorgeworfen, dass das Unternehmen aus Cupertino nach wie vor die Regeln des Gesetztes über digitale Inhalte innerhalb der EU nicht vollständig einhält.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren