Knapp einen Monat müssen wir uns noch gedulden, bis Apple seine Geschäftszahlen für das abgelaufen Quartal bekannt gegeben wird. Der Hersteller aus Cupertino hat sich auf dem 01. August 2024 festgelegt, um. darüber zu informieren, wieviel Umsatz und Gewinn der Hersteller in den Monaten April bis Juni 2024 erzielen könnte.

Apple gibt Q3/2024 Quartalszahlen am 01. August bekannt

In den kommenden Wochen werden wieder zahlreiche Unternehmen ihre Geschäftszahlen für die abgelaufenen drei Monate bekannt geben. Auch Apple wird sich in rund vier Wochen zu Worten melden und einen Rückblick auf das abgelaufene Quartal geben. Im Fokus steht das fiskalische Q3/2024. Lasst euch an dieser Stelle nicht irritieren. Das Apple Geschäftsquartal und das Kalenderquartal sind um drei Monate verschoben. Das fiskalische Apple Q3 umfasst das kalendarische Q2 und somit die Monate April, Mai und Juni 2024.

Apple schreibt

Apple’s conference call to discuss third fiscal quarter results and business updates is scheduled for Thursday, August 1, 2024 at 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET.

Welche Neuheiten gab es in der Apple Welt im vergangenen Quartal? Im abgelaufenen Quartal kündigt Apple unter anderem das neue iPad Air M2, iPad Pro M4 und den Apple Pencil Pro. Zudem fand die WWDC mit der Ankündigung von iOS 18 und Co. an und zudem lässt sich Ende Juni Apple Vision Pro in Deutschland bestellen.

