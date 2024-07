Eddy Cue – Apple Senior Vice President of Services – gehört schon fast zum Inventar beim Hersteller aus Cupertino. Seit 1989 steht der sympathische Manager auf der Gehaltsliste von Apple und hat in den letzten Jahre allerhand Aufgaben im Unternehmen übernommen. In einem aktuellen Interview spricht Cue über seinen täglichen Antrieb, Apple Music und die Apple Geräte, die er im Einsatz hat.

Eddy Cue hat YouTuber Safwan AhmedMia vom YouTube-Kanal SuperSaf ein Interview und über verschiedene Themen gesprochen. So gab der Apple Manager unter anderem zu verstehen, dass er ein iPhone 15 Pro Max, das 13 Zoll iPad Pro, das 15 Zoll MacBook Air und ein Mac Studio verwendet. Zudem setzt Cue auf die neuen Beats Solo Buds. Dabei ist das 13 Zoll iPad Pro (hier unser Test zum iPad Pro M4) das Gerät, welches Cue am häufigsten verwendet

Zudem gab der Manager zu verstehen, dass er eine Vielzahl der Apple Services nutzt, inklusive Apple TV+. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu, dass es schon verrückt sei, dass er sich aus rein geschäftlichen Gründen tut.

Auf die Frage warum man auf Apple Music und nicht auf Spotify setzen sollte, gab Cue folgendes zu Protokoll

Jeder hat so ziemlich die gleichen Songs, also gibt es da keine Unterschiede, aber das bedeutet nicht, dass man nicht innovativ sein und keine besonderen Dinge tun kann. Das ist der Fehler, den die Leute machen.

Wenn man sich die letzten Jahre ansieht, haben wir die Qualität der Musik verbessert. In der Geschichte der Musik gab es eigentlich zwei Formate, Mono und Stereo. Jetzt, mit unserem Surround-Surround, ist es das erste Mal, dass man ein Paar AirPods aufsetzt und den Kopf bewegt und die Musik so klingt, als würde man mit der Band auf der Bühne sitzen, genau so, wie sie sie gehört haben, als sie sie gesungen haben.

[…[

Wir haben Dinge mit den Liedtexten gemacht, die wirklich cool waren. Wir wussten, dass wir in Sachen Klassik bei Apple Music nicht gut waren. Also beschlossen wir, dass wir allen Klassikliebhabern die gleichen Erfahrungen bieten sollten. Also machten wir uns an die Arbeit und entwickelten eine völlig andere Anwendung für Apple Classical.

Ich bin unglaublich stolz auf das Team, denn wir denken uns immer neue Ideen aus, die den Service für unsere Kunden und Zuhörer verbessern, und ich denke, es gibt noch viel zu tun.