Eine der größten Änderungen in iOS 18 ist die neue Fotos-App, die komplett umgestaltet wurde. In einem Interview mit The National sprachen Apple-Führungskräfte über das Design und die Vorteile der neuen Fotos-App.

Die Fotos-App in iOS 18

Auf der WWDC im vergangenen Monat bezeichnete Apple das Fotos-Update als das bisher größte Update der App. Das neue Design konzentriert sich auf eine einzige Ansicht, die ein Raster von Fotos, Sammlungen, Favoriten, Personen, Orte und mehr anzeigt.

Billy Sorrentino, Senior Director im Human Interface Design Team von Apple, erläuterte die Beweggründe für die umfassende Umgestaltung. „So wie unsere Funktionen, Benutzer und Bibliotheken gewachsen sind, so ist auch die Funktionsdichte der Fotos-App gestiegen“, erklärte Sorrentino. Das Ergebnis: Ein intelligentes Single-View-Erlebnis, das darauf abzielt, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

Dieser Ansatz stellt eine deutliche Abkehr von der bisherigen Struktur der App dar. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich durch mehrere Abschnitte hangeln musste. Stattdessen wird den Nutzern eine einheitliche Oberfläche präsentiert, die Fotogitter, Sammlungen und Organisationstools in einer zusammenhängenden Ansicht vereint.

Personalisierung im Mittelpunkt

Della Huff, Managerin des Kamera- und Fotoproduktmarketing-Teams bei Apple, betonte, dass bei der Neugestaltung der Schwerpunkt auf der Personalisierung liegt. „Viele intelligente Funktionen in Kombination mit individueller Anpassung bedeuten, dass die Fotos-App noch persönlicher wird“, erklärte sie.

Apples Ansatz soll berücksichtigen, wie verschiedene Arten von Nutzern mit ihren Fotobibliotheken interagieren, um eine maßgeschneiderte Erfahrung zu liefern, die sich an individuelle Arbeitsabläufe anpasst. Dabei wird die neu gestaltete Fotos-App künstliche Intelligenz einsetzen, um eine intelligente Organisation zu ermöglichen.

„Eine Menge umfassender Intelligenz in Kombination mit individueller Anpassung bedeutet, dass die Fotos-App individueller sein kann“, erklärte Huff. „Jeder hat einen anderen Workflow und deshalb ist die automatische Anpassung hier der Schlüssel.“

Derzeit befindet sich iOS 18 in der Beta-Phase für Mitglieder des Apple Developer Program, eine öffentliche Beta-Phase soll im Juli folgen. Die Veröffentlichung des Updates für alle Nutzer wird für September erwartet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren