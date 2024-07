Apples Überarbeitung von Siri als Teil der umfassenderen Apple Intelligence Strategie wird nach Angaben von Bloombergs Mark Gurman später als erwartet eingeführt. Demnach wird das bedeutende Upgrade des Apple-Sprachassistenten im Frühjahr 2025 eingeführt, anstatt bereits mit dem Start von Apple Intelligence später in diesem Jahr.

Neue Siri-Funktionen und Apple Intelligence Roadmap

Gurman berichtet, dass die vollständige neue Version von Siri wahrscheinlich mit iOS 18.4 im Frühjahr 2025 erscheinen wird. Dieser Version wird eine Beta-Testphase vorausgehen, die im Januar 2025 beginnen soll. Die leistungsfähigere Version von Siri ermöglicht es dem Sprachassistenten, Aktionen innerhalb von Apps zu steuern, indem er versteht, was gerade auf dem Bildschirm zu sehen ist, und anhand des Kontexts entscheidet, was zu tun ist.

Während das vollständige Siri-Upgrade für 2025 geplant ist, soll Apple Intelligence selbst im Herbst 2024 auf den Markt kommen, wobei wir in der EU voraussichtlich länger warten müssen. Diese erste Version wird einige Siri-Verbesserungen enthalten, wie z. B. ein neues Design und die Integration von ChatGPT. Die anspruchsvolleren Funktionen, die eine tiefere App-Steuerung und ein kontextbezogenes Verständnis ermöglichen, werden jedoch erst später folgen.

Gurman geht in seinem „Power On“ Newsletter auch auf die kommende Apple Watch Series 10 und Apple Watch Ultra 3 ein und erwähnt, dass diese mit einem leistungsstärkeren Prozessor ausgestattet sein werden, der „den Grundstein für einige KI-Verbesserungen in der Zukunft legen könnte.“ Es gibt derzeit jedoch keine Pläne, „das volle Programm“ von Apple Intelligence auf die Apple Watch zu bringen, so Gurman.

Mit Blick auf die weitere Zukunft hat Gurman bereits berichtet, dass Apple Intelligence im Jahr 2025 auch auf das Vision Pro Headset kommen wird. Interessanterweise ist der HomePod derzeit nicht für die neuen KI-Funktionen vorgesehen. Stattdessen wartet Apple Gerüchten zufolge auf einen neuen „KI-gesteuerten Tischroboter“ für diese Produktkategorie.

