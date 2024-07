CMF – die Submarke des Londoner Technologieunternehmens Nothing – bestätigte im vergangenen Monat an, dass das Unternehmen im Laufe des Julis das CMF Phone 1, CMF Watch Pro 2 und CMF Buds Pro 2 offiziell vorstellen wird.

CMF by Nothing kündige neue Produkte an

CMF by Nothing kündigte heute drei neue Produkte an: CMF Phone 1, CMF Watch Pro 2 und CMF Buds Pro 2.

Das CMF Phone 1 ist laut Hersteller das perfekte Smartphone für den täglichen Gebrauch. Dafür sorgen die in diesem Segment führende Leistung, das unglaubliche Kamerasystem, das wunderbar helle Display und das einzigartige, anpassbare Design.

Die CMF Watch Pro 2 ist ein vielseitiger Alltagsbegleiter, der eine auffällige, austauschbare Lünette mit der besten Leistung ihrer Klasse und einer Reihe wichtiger smarter Funktionen verbindet. Für ein noch besseres Hörerlebnis sorgen die neuen CMF Buds Pro 2 mit zwei Treibern, LDAC-Technologie, zertifiziertem Hi-Res Audio Wireless, 50 dB Smart ANC und der bahnbrechenden Smart Dial Control.

CMF Phone 1

Blicken wir etwas näher auf das CMF Phone 1. Der Hersteller setzt auf einen MediaTek Dimensity 7300 5G Prozessor, einen 5000 mAh-Akku für bis zu zwei Tage Akkulaufzeit, bis zu 16 GB RAM, eine 50 MP Rückkamera von Sony, eine Selfie-Kamera mit 16 Megapixeln, ein 6,67-Zoll Super AMOLED Display mit einer adaptiven Bildwiederholrate von 120 Hz und Nothing OS 2.6.

Das CMF Phone 1 wird in zwei Modellen erhältlich sein:

8GB + 128GB für 239 Euro

8GB + 256GB für 269 Euro

CMF Watch Pro 2

CMF setzt bei der CMF Watch Pro 2 Smartwatch auf eine austauschbare Lünette, ein hochauflösendes 1,32-Zoll AMOLED Display und über 100 individuell gestaltbare Zifferblätter.

Die Smartwatch unterstützt über 120 Sportmodi und erkennt automatisch 5 Sportarten. Zusätzlich können Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung (SpO2) und Stresslevel rund um die Uhr überwacht werden.

Die CMF Watch Pro 2 ist wasser- und staubdicht gemäß IP68 und hat eine Akkulaufzeit von bis zu 11 Tagen. Die CMF Watch Pro 2 schlägt mit 69 Euro zu Buche.

CMF Buds Pro 2

Die Kopfhörer werden von zwei Treibern angetrieben, die einen 11-mm Basstreiber und einen 6-mm Hochtöner kombinieren. Zusammen mit der LDAC-Technologie, die für Hi-Res Audio Wireless und Dirac Opteo zertifiziert ist, liefern die Buds Pro 2 einen wunderbar realistischen und lebendigen HiFi-Sound. Dank der fortschrittlichen aktiven Hybrid-Geräuschunterdrückung von bis zu 50 dB und einem erweiterten Frequenzbereich von bis zu 5.000 Hz kann man einen unverfälschten, klaren Klang genießen und sich ungestört konzentrieren.

Die 6 HD-Mikrofone mit Clear Voice Technology 2.0 und Wind-Noise Reduction 2.0 sorgen für klare Gespräche in jeder Umgebung. Wer noch tiefer eintauchen möchte, dem bietet der Spatial Audio Effect eine dreidimensionale Klanglandschaft.

Die Akkulaufzeit beträgt beeindruckende 43 Stunden mit einer kurzen Ladezeit von 10 Minuten für 7 Stunden Wiedergabe. CMF Buds Pro 2 ist für 59 Euro erhätlich.

Alle Produkte sind auf der Webseite des Herstellers und bei Einzelhandelspartnern erhältlich.

