Wenn Apple Intelligence später in diesem Jahr auf den Markt kommt, wird das KI-Upgrade exklusiv für iPhone, Mac und iPad erscheinen. Während Vision Pro im nächsten Jahr intelligenter werden soll, scheint der HomePod leer auszugehen. Das Fehlen einer cleveren Siri auf dem HomePod ließ zunächst vermuten, dass ein neuer HomePod mit KI-Unterstützung folgen könnte. Laut Bloombergs Mark Gurman ist dies jedoch nicht der Fall, stattdessen soll eine komplett neue Home-Produktkategorie den Vorzug bekommen.

Apple arbeitet an Home-Robotern

Gurmans Bericht deutet darauf hin, dass Apples Lösung für die Einführung von künstlicher Intelligenz in den Haushalten nicht ein überarbeiteter HomePod ist, sondern eine völlig neue Produktkategorie. Für diese Kategorie wird Apple in den Bereich der persönlichen Robotik vordringen. Hierbei sollen ein mobiler Roboter, der Benutzer in ihrem Zuhause begleitet, und ein Tischgerät entstehen. Gurman widmet sich in seinem „Power On“ Newsletter dem Tischroboter.

Viele Informationen gibt es zu diesem Roboter noch nicht. Gurman schreibt, dass das Gerät mit einem Display ausgestattet ist und die Kopfbewegungen eines FaceTime-Gesprächspartners nachahmen kann. Auch soll das Gerät eine einzelne Person in einer Menschenmenge während eines Videogesprächs präzise ausfindig machen können.

Gurman schreibt:

„Der iPhone-Hersteller hat auch ein fortschrittliches Tischgerät für zu Hause entwickelt, das Robotertechnik einsetzt, um ein Display zu bewegen … Die Idee ist, dass das Display die Kopfbewegungen einer Person bei einer FaceTime-Session nachahmt, z. B. das Nicken. Außerdem sollte es über Funktionen verfügen, um während eines Videogesprächs eine einzelne Person in einer Menschenmenge genau zu erfassen.“

Der Gedanke, dass Apples aktuelle Home-Geräte keine KI-Unterstützung erhalten werden, ist verständlich, da sie für die Hardware-Anforderungen von Apple Intelligence untermotorisiert sind. Es ist jedoch unklar, wie frühere Berichte über einen HomePod mit einem Display zu den neuen Informationen passen. Handelt es sich hier um dieses Gerät oder arbeitet Apple weiterhin an einem traditionellen HomePod mit Display? Im zweiten Fall wäre es nur schwer vorstellbar, wenn das Unternehmen den HomePod komplett aus der Apple Intelligence Initiative ausschließen würde.

