Die Gerüchteküche geht fest davon aus, dass Apple im Jahr 2025 das iPhone Plus-Modell einstellt, um Platz für ein iPhone „Slim“ zu machen. Der Name scheint zwar noch nicht in Stein gemeißelt zu sein, doch stehen die Chancen laut Experten gut, dass wir tatsächlich ein brandneues Modell in der iPhone 17 Generation sehen werden, welches die Pro-Modelle sogar übertreffen könnte. Auch wenn die Vorstellung des iPhone 16 noch über zwei Monate entfernt ist, kursieren bereits relativ viele Gerüchte zu den Spezifikationen des iPhone 17 „Slim“, sodass MacRumors einen Überblick über die aktuelle Gerüchtelage zusammengestellt hat.

Neues Design

Das iPhone 17 „Slim“ soll den aktuellen Gerüchten zufolge ein großes Redesign aufweisen. Demnach wird das Gerät ein „deutlich dünneres“ Profil und ein Aluminiumgehäuse bieten. Dies würde eine Abkehr vom Titan-Gehäuse bedeuten, das bei den Pro-Modellen derzeit verwendet wird. Das Redesign ist Berichten zufolge genauso umfangreich wie das des iPhone X und signalisiert eine große Veränderung in Apples Designphilosophie.

Die Größe des Displays bleibt ein Diskussionsthema unter Branchenanalysten. Jeff Pu von Haitong International Securities vermutet ein 6,6 Zoll Display, während Ross Young von Display Supply Chain Consultants ein etwas kleineres 6,55 Zoll Display vorhersagt. In jedem Fall wird erwartet, dass das „Slim“-Modell ein kleineres Display haben wird als das aktuelle 6,7 Zoll iPhone 15 Plus. Bei der Gelegenheit soll auch die Dynamic Island etwas kleiner werden.

Kamera- und Display-Verbesserungen

Mit dem iPhone 17 „Slim“ könnte Apple die Platzierung der Kameras neu überdenken. So sollen die rückwärtigen Kameras in die obere Mitte des Geräts wandern, was eine deutliche Abkehr von der Positionierung in der linken oberen Ecke bedeuten würde, die seit dem ersten iPhone im Jahr 2007 verwendet wird.

Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo wird die gesamte iPhone 17 Reihe über eine 24 Megapixel Frontkamera mit einer Linse mit sechs Elementen verfügen. Das iPhone 14 und 15 verfügen über eine 12 Megapixel Frontkamera mit fünf Elementen, und es wird erwartet, dass die diesjährige iPhone 16 Reihe über eine vergleichbare Hardware verfügt. Die verbesserte Auflösung des iPhone 17 wird dafür sorgen, dass die Qualität der Fotos auch dann erhalten bleibt, wenn sie beschnitten oder gezoomt werden. Das Upgrade auf ein Objektiv mit sechs Linsen dürfte die Bildqualität ebenfalls leicht verbessern.

Auch die Display-Technologie soll ein Upgrade erfahren. Der chinesische Leaker Instant Digital behauptet, dass alle iPhone 17 Modelle mit einer sehr widerstandsfähigen Antireflexionsschicht ausgestattet sein werden, die das aktuelle Ceramic Shield an Kratzfestigkeit übertrifft. Darüber hinaus berichtet The Elec, dass die gesamte iPhone 17 Reihe mit OLED-Displays mit stromsparender Backplane-Technologie ausgestattet sein wird, wodurch die variable Bildwiederholfrequenz von ProMotion erstmals auch für Nicht-Pro-Modelle verfügbar sein wird.

Leistung und Preisgestaltung

Unter der Haube soll das iPhone 17 „Slim“ mit 8 GB RAM und Apples A19 Chip ausgestattet sein. Der Chip soll eine erhebliche Steigerung der Verarbeitungsleistung und der Multitasking-Fähigkeiten mit sich bringen. Hauptaugenmerk legt Apple aller Voraussicht auf die Neural Engine, um KI-Berechnungen zu beschleunigen.

Interessant ist natürlich auch, dass das „Slim“-Modell laut The Information einen höheren Preis haben könnte als die iPhone Pro Max Variante, was es zum neuen Flaggschiff in Apples Produktpalette machen könnte. Sollte diese Preisstrategie zutreffen, könnte das „Slim“-Modell auch den lange kolportierten Namen „iPhone Ultra“ tragen.

Bei den bisherigen Informationen handelt es sich um Gerüchte, sodass uns Apple durchaus noch überraschen kann – sei es mit noch unbekannten Funktionen oder mit dem Verzicht auf erwartete Neuerungen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren