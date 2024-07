Vor mehr als zwei Jahren wurde bekannt, dass sich Apple TV+ die Rechte an einem Formel 1 Film mit Brad Pitt gesichert hat. Passend zum Rennwochenende in Silverstone hat Apple jetzt den Namen des ambitionierten F1-Films preisgegeben: „F1“.

Apple will einen Sommer-Blockbuster

Der Formel 1 Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle markiert eine neue Richtung für die Strategie von Apple in Bezug auf Originalinhalte. Während das Unternehmen seinen Ruf mit preisgekrönten Titeln wie „Killers of the Flower Moon“ und „CODA“ aufgebaut hat, steht „F1“ für eine Verlagerung hin zum Massenmarkt.

Es handelt sich bei Apples Formel 1 Ausflug um eine andere Art von Film als die auf den Oscar ausgerichteten Titel. Die 250 Millionen Dollar Big-Budget-Produktion ist eher als Publikumsliebling denn als Oscar-Köder gedacht. „Drive to Survive“ von Netflix hat bereits bewiesen, dass die Formel 1 ein guter Kandidat für dieses Ziel ist.

Mit „F1“ hat Apple jetzt auch einen Namen für den geplanten Blockbuster, der am 27. Juni 2025 in die Kinos kommt. Zuvor war der Arbeitstitel „Apex“ im Gespräch, eine Anspielung auf das fiktive Team, in dem Brad Pitt fährt. In dem Film ist Brad Pitt als ehemaliger Fahrer zu sehen, der in die Formel 1 zurückkehrt. Damson Idris spielt den Teamkollegen von Brad Pitt. Der Film wurde an echten Grand Prix-Wochenenden gedreht. Zur Starbesetzung gehören auch der Oscar-Nominierte Kerry Condon, Oscar-Preisträger Javier Bardem, Emmy-Preisträger und Golden Globe-Nominierter Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia und Samson Kayo.

Joseph Kosinski („Top Gun: Maverick“) führt Regie und produziert den Film zusammen mit Jerry Bruckheimer und Chad Oman von Jerry Bruckheimer Films; Pitt, Dede Gardner und Jeremy Kleiner für Plan B Entertainment; und Lewis Hamilton unter seinem Banner Dawn Apollo Films. Auch der legendäre Komponist und Filmmusikproduzent Hans Zimmer ist für den Soundtrack mit an Bord. Zimmer bestätigte seine Beteiligung an der Produktion vor dem Großen Preis von Österreich am vergangenen Wochenende, bevor er die Fans mit einer typisch dramatischen und mitreißenden Interpretation der österreichischen Nationalhymne begeisterte.

Finally, official. Brad Pitt stars in F1, coming to cinemas Summer 2025. Sneak Peek this Sunday at the Formula 1 British Grand Prix. pic.twitter.com/jW0SMsFtG8 — Apple Original Films (@AppleFilms) July 5, 2024

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren