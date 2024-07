Amazon hat den neuen Echo Spot angekündigt. Dabei handelt es sich um einen Alexa-fähigen, smarten Wecker mit einem kompakten, farbintensiven Display, mit dem die Uhrzeit, das Wetter und Songtitel vom Nachttisch aus einfach im Blick zu behalten sind. Als Einführungsangebot erhalten Prime-Mitglieder den neuen Echo Spot 42 Prozent günstiger.

Amazon stellt neuen Echo Spot

In den letzten Tagen deutete es sich bereits an, mittlerweile hat Amazon den neuen Echo Spot angekündigt. Beim Echo Spot handelt es sich um das jüngste Mitglied der Amazon Alexa-fähigen Geräte. Echo Spot ist ein stylischer, personalisierbarer smarter Wecker, der mit einer Auswahl an individuell gestalteten Uhrendesigns in knalligen Farben kommt. Er ist für den Nachttisch konzipiert und verfügt über ein Display mit schrittweise heller werdendem Licht, das das Einstellen und Anzeigen von Weckern, der Uhrzeit, des Wetters oder von Songtiteln auf einen Blick ermöglicht sowie einen direktionalen Lautsprecher, der für satten Klang sorgt.

Der neue Echo Spot verfügt über einen integrierten 44,5-mm nach vorne abstrahlenden, direktionalen Breitbandlautsprecher für großartigen Klang, der klare Stimmen und tiefe Bässe wiedergibt. Mithilfe von Alexa lassen sich Musik, Podcasts und Hörbücher von bevorzugten Anbietern wie Amazon Music, Apple Music, Spotify und mehr abspielen.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Echo Spot in den Farben Schwarz, Weiß und Blau ist für Prime-Mitglieder im Rahmen des Prime Day ab sofort für nur 54,99 Euro erhältlich. Wer noch kein Prime-Mitglied ist, kann den Echo Spot für 94,99 Euro erwerben oder kann Prime-Mitglied werden. Ihr könnt Prime kostenlos unter www.amazon.de/primeday testen, um das vergünstigte Angebot zu erhalten.

Das Einführungsangebot gilt für Prime-Mitglieder im Rahmen des Prime Day (8. bis 17. Juli 2024). Die Anzahl der Echo Spots zum Angebotspreis ist limitiert.

Der neue Amazon Echo Spot (2024), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Schwarz JETZT NEU: ECHO SPOT – Ein stylischer smarter Wecker mit Alexa, der mit großartigem Klang...

PERSONALISIERBARE SMART CLOCK – Lies Uhrzeit, Wettervorhersage und Songtitel direkt vom Display...

