Seit Ende Juni lässt sich Apple Vision Pro in Deutschland und einer Handvoll weiterer Länder vorbestellen. Ihren Verkaufsstart feiert die Apple Computerbrille hierzulande am 12. Juli 2024. Kurz vor dem Stichtag trommelt Apple Chef Tim Cook noch einmal die Werbetrommel für das Headset. Zudem blicken wir auf den Kalender für die Demo-Session-Termine in den Apple Stores.

Tim Cook spricht über Vision Pro

Nach dem Verkaufsstart von Vision Pro in den USA im Februar dieses Jahres, feiert die Apple Computerbrille nun ihren Verkaufsstart in Europa. Begleitend hat Apple Chef Tim Cook Trevor Long von EFTM ein Interview gegeben.

Demo-Sessions: vereinzelte Termine noch verfügbar

Ab kommenden Freitag, 1(2. Juli um 8 Uhr) bietet Apple in den Apple Stores in Deutschland Demos-Sessions für die Vision Pro an. Die ersten Sessions sind bereits restlos ausgebucht, allerdings stehen mehr oder weniger zeitnah weitere Sessions bereit. So haben wir gerade noch vereinzelte Termine in der kommenden Woche entdeckt. Am Besten ihr prüft auf der Apple Webseite für die Vision Pro, ob ein Termin in eurer Nähe verfügbar ist.

Apple Mitarbeiter helfen euch bei der Demo dabei, die optimale Passform zu finden und passende Einstellungen vorzunehmen. Darüber hinaus kann man die vielfältigen Möglichkeiten des räumlichen Computing erkunden – von wegweisenden Erlebnissen im Entertainment bis hin zu einer unendlichen Leinwand für Lieblings-Apps und vieles mehr.

