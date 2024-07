Apples Fertigungspartner TSMC wird in der kommenden Wochen mit der Testproduktion von 2nm Chips beginnen. Im kommenden Jahr diese Technologie bereits in den ersten Apple Silicon Chips zu finden sein.

Apple 2nm Chips: Test-Produktion startet in der. nächsten Woche

ET News (via Macrumors) berichtet, dass TSMC in seinem Werk von Baoshan im abgelaufenen Quartal die Vorkehrungen getroffen und entsprechende Maschinen installiert hat, um in Kürze einen erste Testlauf für die Produktion von 2nm Chips durchzuführen. Dies wird die Basis dafür sein, dass Apple seine Prozessoren im kommenden Jahr auf dieser Fertigungstechnologie produzieren lässt.

Beim iPhone 15 Pro verwendet Apple den A17 Pro. Dieser wird im 3nm Verfahren von TSMC produziert. Dieses Verfahren ermöglicht es, mehr Transistoren auf kleinerem Raum unterzubringen, was zu Leistungs- und Effizienzverbesserungen führt. Apples M4 Chip, der kürzlich im iPad Pro debütierte, verwendet die nächste Generation der 3nm Fertigungstechnologie. Der Übergang zu 2nm Chips wird weitere Verbesserungen bei der Leistung und Energieeffizienz mit sich bringen. Es heißt, dass die Leistung um 10 bis 15 Prozent gesteigert wird, während der Stromverbrauch um bis zu 30 Prozent im Vergleich zum 3nm Verfahren gesenkt wird.

Im kommenden Jahr wird TSMC die Massenproduktion der 2nm Chips starten. Nach wie vor ist TSMC das einzige Unternehmen, welches Apple Silicon Chips für Apple fertigt. Zuletzt hieß es, dass sich Apple die gesamte initiale Fertigungsmenge der 2nm Chips sichern möchte. Diese Chips könnten dann erstmals im Herbst 2025 bei der iPhone 17 Familie verbaut werden.

