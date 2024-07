Aqara hat sein neues, smartes Schloss nun auch in Deutschland bei Amazon an den Start gebracht. Das Aqara Smart Lock U200 ist kompatibel mit bestehenden Türzylindern und kann ohne Bohren oder andere Modifikationen installiert werden. Ein besonderes Merkmal ist die Unterstützung von Matter-over-Thread, was die Integration in diverse Smart-Home-Systeme ermöglicht. Dabei ist das Retrofit Smart Lock das erste seiner Art, das Apples digitalen Haustürschlüssel Home Key unterstützt. Zudem könnt ihr aktuell mit dem Gutscheincode U200EU20 bei Amazon 20 Prozent sparen und erhaltet das clevere Türschloss für 215,99 Euro.

Smart Lock mit vielseitigen Zugangsmöglichkeiten für maximalen Komfort

Das Zuhause wird immer intelligenter, mittlerweile erobert die Smarthome-Technologie auch unsere Haustüren. Das Aqara Smart Lock U200 steht exemplarisch für diese Entwicklung und verspricht, den alltäglichen Zugang zum Eigenheim grundlegend zu verändern. Es kombiniert traditionelle Sicherheit mit moderner Technik und bietet eine Vielzahl an Öffnungsmöglichkeiten.

Aqara Smart Lock U200 (mit Fingerabdruck), Matter over Thread, Smartes Türschloss mit Apple Home...

[Apple Home Key & Verschiedene Entriegelungsmethoden] Das smart lock türschloss U200 bietet eine...

Das Herzstück des Aqara Smart Lock U200 bildet ein außen montiertes Tastenfeld, das nicht nur als Nummernpad fungiert, sondern auch einen Fingerabdrucksensor und NFC-Empfänger beherbergt. Die Vielfalt der Öffnungsmethoden ist beeindruckend: Vom klassischen Zahlencode über biometrische Erkennung bis hin zur Nutzung von Apple HomeKey und NFC-Karten – für jeden Anwender ist etwas dabei. Die Integration in bestehende Smart-Home-Systeme erfolgt nahtlos. Dank Matter-Unterstützung lässt sich das Schloss problemlos in HomeKit einbinden, wodurch eine Steuerung via Siri möglich wird.

Die Funktionsweise des U200 basiert auf einem cleveren Mechanismus: Ein im Inneren des Smart Locks installierter Motor dreht den im Türschloss eingesteckten Schlüssel. Dank der unkomplizierten Montage und Einrichtung ist das Schloss nicht nur schnell einsatzbereit, sondern kann auch an jeder Tür befestigt werden, ohne Spuren zu hinterlassen, wenn das Schloss später wieder abgebaut werden sollte. Das bietet sich vor allem in Mietwohnungen an.

Ein integrierter Akku, der via USB-C geladen wird, versorgt das System bis zu einem halben Jahr lang mit Strom. Das Tastenfeld wird von vier AAA-Batterien gespeist und ist nach IPX5 geschützt.

In Sachen Sicherheit hat Aqara mehrere Schutzmaßnahmen implementiert. Bei Manipulationsversuchen ertönt ein Warnsignal, und nach mehreren Fehlversuchen wird die Funktion temporär eingeschränkt. Zusätzlich lässt sich eine nächtliche Sicherheitsschaltung aktivieren, die bestimmte Öffnungsmethoden deaktiviert. Zudem ermöglicht die Nutzerverwaltung über die Aqara-App eine detaillierte Kontrolle: Individuelle Profile, temporäre Zugangscodes und ein Nutzungsprotokoll bieten umfassende Übersicht und Flexibilität.

20 Prozent Rabatt mit Gutscheincode

Mit einem regulären Preis von 269,99 Euro (reduzierbar auf 215,99 Euro mit dem Rabattcode: U200EU20) positioniert sich das Aqara U200 im mittleren Preissegment für smarte Türschlösser. Dank des 20 Prozent Rabatt-Codes ist das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut, womit sich das Aqara U200 als eine attraktive Option für all jene anbietet, die ihr bestehendes Türschloss mit zeitgemäßer Technologie aufrüsten möchten, ohne dabei auf bewährte Sicherheitsmechanismen zu verzichten.

