Apples HomePod wird von dem Colorado Springs Fire Department dafür gelobt, dass er eine Familie vor einem Feuer gewarnt hat, das versehentlich von ihrem Hund ausgelöst wurde. Die Geräuscherkennung des Lautsprechers hat wahrscheinlich den Feueralarm erkannt und die Familie rechtzeitig informiert, um eine Tragödie zu verhindern.

Das Feuer wurde versehentlich vom Hund der Familie ausgelöst, als er in der Küche die Herdplatte auf einen kleinen Imbiss inspizierte. Der neugierige Hund aktivierte dabei versehentlich den Herdknopf. Zu allen Unglück standen einige Schachteln auf dem Herd, die nach kurzer Zeit Feuer fingen. Der Feueralarm wurde zwar ausgelöst, wurde jedoch anscheinend von den Bewohnern des Hauses nicht wahrgenommen – außer von einem aufmerksamen HomePod.

Wie die Feuerwehr von Colorado Springs berichtet, erhielten die Hausbesitzer eine „hohe Hitze“-Benachrichtigung vom HomePod, die sie auf das Feuer aufmerksam machte, aber der HomePod verfügt nicht über eine Funktion zum Senden von Warnungen über hohe Temperaturen. Stattdessen verfügt der Smart-Speaker über eine Geräuscherkennung, eine Option, die den Ton eines Feueralarms erkennen und eine entsprechende Warnung senden kann. Somit hat der HomePod die Geräuscherkennung verwendet, um das Feuer zu melden.

Die Geräuscherkennung auf dem HomePod sendet einen Alarm an verbundene iPhones, iPads und Apple Watches. Apple schreibt zu der Funktion:

Der HomePod kann dich benachrichtigen, wenn ein Alarmton in deinem Zuhause erkannt wird.

Tippe in der App „Home“ auf die rechte Seite einer HomePod-Kachel.

Tippe auf die Taste „Einstellungen“ und anschließend auf „Geräuscherkennung“.

Aktiviere „Rauch- & CO-Alarm“ und wähle die HomePods aus, die auf Alarme achten sollen.

Dein HomePod achtet auf bestimmte Geräusche und benachrichtigt dich, wenn ein Alarmton erkannt wird.

Wichtig: Die Geräuscherkennung kann Alarmtöne für Rauch und Kohlenmonoxid erkennen und dir Mitteilungen senden, wenn solche Töne erkannt werden. Du solltest dich nicht auf die Geräuscherkennung verlassen, wenn du dich in Situationen befindest, in denen du verletzt oder geschädigt werden könntest, und auch nicht in risikoreichen Notfallsituationen. Für die Geräuscherkennung ist die neue Home-Architektur erforderlich.