Mit großen Schritten bewegen wir uns auf den Amazon Prime Day 2024 zu. Bereits im Vorfeld lässt sich das ein oder andere Schnäppchen ergattern. So können sich Prime-Mitglieder zum Beispiel 3 Gratis-Monate Audible und 5 Gratis-Monate Amazon Music Unlimited sichern. Auch Philips Hue eine eine zeitlich befristete Aktion aufgelegt, die am 17. Juli und somit am Ende des Prime Days 204 endet. Ihr müsst allerdings kein Prime-Mitglied sein, um von der Philips Hue Aktion zu profitieren.

Philips Hue: 40 Prozent Rabatt auf das günstigere Produkt

Neben den „normalen“ Philips Hue Schnäppchen auf Amazon.de läuft eine weiter Philips Hue Aktion. Ihr erhaltet beim Kauf von zwei Hue Produkten 40 Prozent Rabatt auf das günstigere Produkt.

Möchtet ihr in die Philips Hue Welt einsteigen oder euer bisheriger Portfolio erweitern, so werft in jedem Fall einen Blick auf die Aktionsseite. Dort findet ihr unter anderem LightStrips, E27 Lampen, Dimmschalter, Bewegungsmelder, Deckenleichten, intelligente Steckdosen, Outdoor-Lampen & Spots und vieles mehr.

-> Hier geht es zur Philips Hue Aktion

