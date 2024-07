Rund einen Monat hat es her, dass Sonos seinen Kopfhörer „Sonos Ace“ auf den Markt gebracht hat. Wir hatten bereits die Möglichkeit, den Sonos Ace zu testen. Alles in allem hinterlässt der Bluetooth-Kopfhörer einen guten Eindruck auf uns. Allerdings gab es unsererseits ein paar Kritikpunkte. So stellten wir unter anderem fest, dass es Probleme mit vereinzelten USB-C Ladegeräten gab. Mit dem jüngsten Update nimmt sich Sonos dieser Probleme an.

Sonos Ace: Update behebt Probleme mit USB-C Ladegeräten

Sonos hat den heutigen Abend genutzt, um ein Firmware-Update für den Sonos Ace zu veröffentlichen. Konkret, steht ab sofort die Firmware-Version 2.9.5-61e97660b als Download bereit. Das Update installiert ihr direkt über die Sonos-App. Dort habt ihr die Möglichkeit, den Sonos Ace auszuwählen und nach Updates zu suchen. Die Installation dauerte in unserem Fall rund 4 Minuten.

Wie eingangs erwähnt, haben wir bei unseres Sonos Ace Test Probleme in Kombination mit vereinzelten Power Delivery USB-C Ladegeräten festgestellt. Während einige Ladegeräte funktionierten, verweigerten andere Ladegeräte ihre Arbeit. Nach dem Update auf Version 2.9.5-61e97660b konnten wir nachvollziehen, dass die Ladegeräte, die zuvor nicht funktionierten, nun ganz normal ihre Arbeit verrichten. Darüberhinaus hat das Update weitere Fehler behoben, unter anderem in Kombination mit TV Audio Swap.

