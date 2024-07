Ugreen hat zwei neue Powerbanks seiner beliebten Nexode-Reihe an. Ihr entscheidet zwischen einer kompakten Powerbank mit 100W und 12.000mAh sowie einem größeren Modell mit 130W und 20.000mAh.

Neue All-in-One-Powerbanks von Ugreen

Powerbanks sind heutzutage so leistungsstark, dass man diese nicht nur für Smartphone verwenden kann. Dank USB-C Anschluss sind die neuen Powerbanks von Ugreen mit einer Vielzahl an Geräten kompatibel.

Die Ugreen Nexode Power Bank 20000mAh 130W lädt bis zu drei Geräte gleichzeitig. Ein USB-C-Anschluss kann 100W ausgeben und somit größere Geräte wie einen Laptop aufladen. Beim gleichzeitigen Laden über drei Anschlüsse versorgen die Anschlüsse C2 und A angeschlossene Geräte wie Smartphones oder Kopfhörer mit einer Leistung von 15W. Mit der Kapazität von 20.000mAh kann beispielsweise der Akku eines iPhone 15 viermal aufgeladen werden.

Die Ugreen Nexode Power Bank 12000mAh 100W kann je zwei Geräte gleichzeig laden. Beide Powerbanks unterstützen eine 100W-Schnellladung. Die 130W-Version ist in zwei Stunden vollständig aufgeladen, während die 100W-Version in 1,5 Stunden benötigt, um einen vollen Ladestand zu erreichen. Den aktuellen Ladestatus zeigt das Smart Display schnell und übersichtlich auf der Vorderseite an.

Um auf Reisen Platz und Gewicht zu sparen, sind die neuen Nexode Powerbanks klein und leicht gestaltet. Die 130W Powerbank wiegt gerade einmal 480 Gramm und misst lediglich 54 (L) x 51 (B) x 131 (H) Millimeter. Die 100W Ausführung ist mit 309 Gramm und 45,5 (L) x 46 (B) x 115 (H) Millimeter noch kompakter. Damit passen die Powerbanks als perfekte Reisebegleiter auch problemlos in kleine Handtaschen oder Bauchtaschen.

Preis & Verfügbarkeit

Mit 99,99 Euro ist die Nexode Power Bank 20000mAh 130W schon durchaus attraktiv deutlich spannender wird der Preis mit dem aktuellen Einführungsangebot. Ihr erhaltet 30 Prozent Rabatt, so dass nur 69,99 Euro fällig werden.

Auf den Listenpreis von 49,99 Euro für die Nexode Power Bank 12000mAh 100W erhaltet ihr immerhin 20 Prozent Rabatt, so dass ihr zeitlich befristet nur 39,99 Euro bezahlen braucht.

Um den Rabatt in Anspruch zu nehmen, müsst ihr auf der jeweilen Amazon Produktseite den Gutscheincode aktivieren. Während des Bestellprozesses werden die 20 Prozent bzw. 30 Prozent dann vom Preis abgezogen.

UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 130W mit 3 Ports externer Akku mit digitalem Display, kompatibel... 100W Superschnelle Ladung: Genieße mit dieser UGREEN Powerbank beidseitige Schnellladepower mit...

20000mAh enorme Kapazität: Mit einer enormen Akkukapazität von 20000mAh und stabile Akkulaufzeit...

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren